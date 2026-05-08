Rusia 2018: Francia consiguió su segundo título y México un histórico triunfo ante Alemania

Les Bleus derrotaron en la Final a una sorprendente Croacia; el Tri fue eliminado por Brasil en octavos

Pareciera que Rusia 2018 no tiene mucho que sucedió pero exactamente han transcurrido ocho largos años desde aquella Copa del Mundo, la primera en la historia en todo ese territorio que antes fue la Unión Soviética.

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Una Copa del Mundo que tuvo momentos épicos y que entregó grandísimos juegos de futbol, si bien las distancias entre una sede y la otra fueron bestiales dado el gran tamaño de esa nación.

También en este Mundial estuvieron grandísimos jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Eden Hazard, Neymar, Kylian Mbappé, solo por mencionar a algunos que estuvieron en esta edición pero que se fueron quedando en el camino con sus respectivos países.

Hubo muchos juegos brillantes como el Francia 4-3 Argentina en octavos de final, el España 3-3 Portugal en fase de grupos donde Cristiano marcó doblete; el Bélgica 3-2 Japón en octavos donde los belgas se levantaron de dos goles abajo, además de que luego le ganaron 2-1 a Brasil en cuartos de final en un juego sumamente disputado.

Todos ellos, sin dejar de mencionar la epopeya que escribió México ante Alemania.

México y su histórico triunfo ante Alemania

Este Mundial quedará por siempre en el recuerdo de los mexicanos, porque la Selección Nacional consiguió el que para muchos ha sido el triunfo más importante en una Copa del Mundo.

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Misma que sucedió en fase de grupos, ni más ni menos que ante Alemania, la cual llegaba a esa edición como el vigente Campeón del Mundo tras haber ganado el título cuatro años antes en Brasil.

El equipo Tricolor, entonces dirigido por Juan Carlos Osorio, se midió a Die Mannschaft en el Estadio Luzhniki de Moscú el 17 de junio en su primer partido dentro del Grupo F.

México salió aquel día en el campo con Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Miguel Layún, Hirving Lozano, Carlos Vela y Javier Hernández.

Del lado germano, era un gran equipo con Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Toni Kroos, Sami Khedira, Thomas Müller, Mesut Özil, Julian Draxler y Timo Werner.

Por supuesto que el favorito para sacar la victoria era Alemania; sin embargo, el Tricolor dio una de sus mejores presentaciones en todos los tiempos.

Controló a una potencia futbolística en una Copa del Mundo, la obligó a ir hacia adelante y, agazapado, el equipo de Juan Carlos Osorio los cazó en un contragolpe. Al 34’, Héctor Herrera inició la jugada del gol.

Héctor Moreno recuperó el esférico, lo cedió a Hirving Lozano, quien definió para el 0-1 ante Manuel Neuer, en un gol histórico para México.

Lo que restó del juego fue una Alemania volcada al ataque, pero el marcador no cambió y México logró la campanada histórica.

El segundo juego de México también lo ganó ante Corea del Sur, mientras que cayó ante Suecia, avanzando a octavos donde fue eliminado por Brasil.

Así que aquella participación de México fue histórica por el triunfo ante Alemania, pero nuevamente quedó fuera en octavos de final.

Fotos: FIFA





Francia se coronó por segunda vez en su historia

La final fue entre Francia y Croacia en el Estadio Luzhniki. Los galos empataron solo un partido en fase de grupos, mientras que Croacia ganó todos sus juegos previos a la final.

El marcador terminó 4-2 a favor de Francia, con goles de Griezmann, Pogba, Mbappé y un autogol de Mandzukic, coronándose campeones del mundo por segunda vez en su historia.