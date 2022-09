Carlos Alcaraz quiere jugar contra Nadal

EFE

El español Carlos Alcaraz, reconocido aficionado del Real Madrid, aseguró que estaría “encantado” de poder jugar con Rafael Nadal un partido de tenis en el nuevo Santiago Bernabéu, a la vez que reconoció que “tiraría más” un Nadal-Federer.

“Me encantaría jugar en el Bernabéu, y más con Rafa. Pero ahora tira más un Rafa-Federer; sería precioso ver ese partido. Pero ojalá me digan a mí de jugarlo, yo estaría encantado”, dijo el reciente ganador del Abierto de Austria y número 1 del tenis.

Además, Alcaraz ponderó el Europeo de baloncesto conseguido por la selección española y espera que más deportistas jóvenes puedan seguir cumpliendo sus metas.

“Me siento orgulloso de que hayan sido campeones de Europa. Es una pasada. En España salen muchos deportistas, van saliendo ‘cracks’ y van a seguir haciéndolo. Ojalá podemos ver a muchos deportistas jóvenes que consigan sus sueños”, comentó.

Aseguró el murciano que, tras conseguir los objetivos que ansiaba de pequeño ahora le “toca seguir soñando” para “estar el máximo tiempo posible entre los mejores”.

“Soñé con ser número 1 del mundo y ganar un Gran Slam. Toca seguir soñando, seguir ganando torneos y estar el máximo tiempo posible entre los mejores”, dijo en una rueda de prensa de la marca de coches BMW, uno de sus patrocinadores.

“Para mí ha sido muy importante Juan Carlos, él ha vivido todo lo que yo estoy viviendo ahora. Es más fácil que él me dé consejos y a la vez es muy importante esto. Aún no hemos asimilado lo que ha pasado porque de Nueva York he ido directo a la Copa Davis. Aún no me he parado a pensar en lo que he hecho y qué hay que mejorar de cara al futuro. Llegar es complicado, mantenerse todavía más”.