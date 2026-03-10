Carlos Trejo denuncia ataque afuera de su casa y responsabiliza a Alfredo Adame

El incidente ocurre días antes del evento Ring Royale 2026, donde ambos protagonizarán uno de los combates más esperados.

Un nuevo episodio de la polémica rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame volvió a generar controversia. El investigador paranormal aseguró que fue víctima de un presunto ataque a las afueras de su casa, situación que, según afirmó, estaría relacionada con la pelea que ambos sostendrán próximamente.

LEE ADEMÁS: MacBook Neo de Apple: precio, características y fecha de lanzamiento en México

El llamado “Cazafantasmas” relató que el incidente ocurrió cuando se preparaba para salir de su domicilio y detectó a un hombre que se acercaba de manera sospechosa. De acuerdo con su versión, el sujeto llevaba un tubo metálico y en cuestión de segundos intentó golpearlo.

Trejo asegura que logró defenderse

Según explicó Trejo, logró reaccionar rápidamente para evitar una agresión mayor, aunque durante el forcejeo el atacante alcanzó a lesionarle uno de los dedos.

El escritor aseguró que en medio del altercado soltó a su mascota, un lobo mexicano, lo que provocó que el presunto agresor decidiera retirarse del lugar antes de continuar con el ataque.

Aunque el incidente no pasó a mayores, Trejo mostró posteriormente una lesión visible en la mano como prueba del enfrentamiento.

Señala a Alfredo Adame como responsable

Después del supuesto ataque, Trejo acudió como invitado al programa Sale el Sol, donde relató lo ocurrido y señaló directamente a Alfredo Adame como el presunto responsable intelectual del incidente.

El investigador insinuó que la agresión podría estar relacionada con la pelea que ambos protagonizarán en el evento de boxeo amateur Ring Royale 2026, programado para los próximos días.

Una rivalidad de más de dos décadas

El conflicto entre Trejo y Adame es una de las disputas más mediáticas del espectáculo mexicano. Durante más de veinte años ambos han protagonizado enfrentamientos verbales, conferencias polémicas y amenazas públicas, lo que ha mantenido viva la controversia.

Ahora, esa rivalidad finalmente llegará al ring, ya que ambos están anunciados para enfrentarse en un combate especial dentro de Ring Royale 2026, evento que reunirá a celebridades e influencers en una cartelera de boxeo amateur.

La pelea será el 15 de marzo

El enfrentamiento entre Trejo y Adame está programado para el 15 de marzo de 2026, fecha en la que ambos podrían resolver sus diferencias frente al público después de años de confrontaciones mediáticas.

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha respondido públicamente a las acusaciones sobre el supuesto ataque. Sin embargo, la denuncia ha incrementado la atención alrededor del combate, considerado uno de los más esperados del evento.

Con este nuevo episodio, la larga disputa entre ambas figuras del espectáculo suma otro capítulo de polémica, aumentando la expectativa sobre lo que ocurrirá cuando finalmente se enfrenten en el ring.