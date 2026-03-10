Carnaval de Carnavales 2026 en CDMX: fecha, recorrido y todo sobre el desfile cultural

El desfile cultural partirá del Monumento a la Revolución y llegará al Zócalo capitalino, celebrando los carnavales declarados patrimonio cultural.

Las calles del centro de la capital volverán a transformarse en un gran escenario festivo con la tercera edición del Carnaval de Carnavales, un desfile que reunirá a decenas de comparsas y miles de participantes para celebrar una de las tradiciones más representativas de la ciudad.

El evento, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se llevará a cabo el domingo 29 de marzo de 2026 a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución.

Más de 7 mil carnavaleros participarán en el desfile

Para esta edición se espera la participación de alrededor de 60 comparsas, integradas por más de 7 mil carnavaleras y carnavaleros, quienes llenarán de música, baile y color las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El recorrido iniciará en la explanada del Monumento a la Revolución y avanzará por Avenida de la República, continuará por Avenida Juárez y seguirá por Calle 5 de Mayo hasta concluir en la Plaza de la Constitución.

Participación de comparsas de varias alcaldías

En el desfile participarán agrupaciones provenientes de distintas demarcaciones de la capital, entre ellas Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Iztacalco, donde los carnavales forman parte fundamental de la identidad comunitaria.

Estas celebraciones se mantienen vivas gracias a la transmisión de tradiciones entre generaciones, reflejadas en la música, la danza, los trajes tradicionales y la cartonería, elementos que narran la historia de los pueblos y barrios de la ciudad.

Carnavales reconocidos como patrimonio cultural

El encuentro también cobra relevancia debido a que los carnavales de la capital fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México en 2024, reconocimiento que destaca su valor en la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento del tejido social.

Estas festividades tienen raíces históricas que se remontan a la época colonial, resultado del encuentro entre culturas indígenas, europeas y africanas, una mezcla que hoy sigue presente en las expresiones culturales de los carnavales.

Un desfile lleno de personajes y tradición

Durante el recorrido, el público podrá disfrutar de representaciones emblemáticas de los carnavales capitalinos, entre ellas los chinelos, las mojigangas y los charros, figuras que forman parte de las distintas comparsas que participan en estas celebraciones.

Con música, baile y color, el Carnaval de Carnavales busca visibilizar la diversidad cultural de la Ciudad de México y convertir el espacio público en una gran fiesta comunitaria que reconoce el legado de las tradiciones populares.

La invitación está abierta para que habitantes y visitantes se sumen a esta celebración que reúne historia, identidad y cultura en el corazón de la capital.