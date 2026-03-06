Carnaval de Ensenada 2026: ¿Cuándo es y artistas confirmados?

La presidenta municipal de esta comunidad anuncia cartel con estrellas como Alicia Villarreal y Paty Cantú

El Carnaval de Ensenada 2026 se perfila como uno de los eventos más importantes del noroeste de México, al combinar tradición, cultura y entretenimiento en una celebración que reunirá a miles de visitantes. La presidenta municipal Claudia Agatón destacó que esta festividad es parte fundamental de la identidad de la comunidad.

Durante la presentación oficial, la alcaldesa subrayó que el carnaval no solo representa una tradición histórica, sino también un espacio de convivencia familiar y recreación para habitantes y turistas.

“Para nosotros el carnaval es un tema de identidad cultural y también un punto de encuentro para la ciudadanía”, expresó.

La edición de este año contempla seis días de actividades, del 12 al 17 de marzo, con una asistencia estimada de más de 400 mil personas. Entre los eventos principales destacan tres grandes desfiles programados para el sábado 14, domingo 15 y martes 17 de marzo, donde participarán comparsas, carros alegóricos y espectáculos que llenarán de color las calles del puerto.

Además, se anunció una propuesta renovada de carros alegóricos, la cual superará a la presentada en años anteriores gracias al trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, con el objetivo de fortalecer esta tradición centenaria.

Cartel artístico del Carnaval de Ensenada 2026

El programa musical también será uno de los principales atractivos de la celebración. La cartelera incluye presentaciones de reconocidos artistas del regional mexicano y pop:

Jueves 12 de marzo: La Parranda Tour 2026

La Parranda Tour 2026 Viernes 13 de marzo: Alicia Villarreal

Alicia Villarreal Sábado 14 de marzo: Paty Cantú

Paty Cantú Domingo 15 de marzo: Banda MS

Banda MS Lunes 16 de marzo: Miguel y Miguel, Lorenzo de Monteclaro y Raúl Hernández

Miguel y Miguel, Lorenzo de Monteclaro y Raúl Hernández Martes 17 de marzo: Yuridia

Con este cartel, las autoridades buscan ofrecer espectáculos para todos los gustos y reforzar la proyección turística de Ensenada.

Una tradición con más de un siglo de historia

De acuerdo con autoridades turísticas, el Carnaval de Ensenada es una de las celebraciones más antiguas del país, pues sus orígenes se remontan a 1891. A lo largo de los años se ha consolidado como una plataforma clave para promover la riqueza cultural y turística de Baja California.

La directora general de Profesionalización y Competitividad Turística, Mariana del Carmen Díaz y Maxil, destacó que este evento no solo impulsa la economía local, sino que también posiciona al puerto como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

Con tradiciones centenarias, desfiles, conciertos y actividades familiares, el Carnaval de Ensenada 2026 promete nuevamente convertirse en uno de los eventos más esperados de la región.