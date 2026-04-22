Descubre quién era Carolina Flores Gómez, exreina de belleza asesinada en Polanco. El caso ha conmocionado a la CDMX y sigue bajo investigación

El reciente fallecimiento de Carolina Flores Gómez, joven de 27 años, ha generado una profunda indignación social tras un violento suceso ocurrido en la Ciudad de México.

LEE ADEMÁS: Grupo Firme en CDMX 2026: Fecha, boletos y todo sobre su show en el Estadio GNP Seguros

El caso ha puesto en evidencia la violencia contra las mujeres y ha detonado exigencias para que se apliquen correctamente los protocolos de justicia.

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga como feminicidio la muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza originaria de Ensenada.



📍Fue hallada sin vida el 15 de abril en un departamento de Polanco. De acuerdo con lo informado en los reportes citados, la víctima… pic.twitter.com/pH0LCXzaHp — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) April 22, 2026

Un crimen ocurrido en Polanco

Los hechos se registraron el 15 de abril de 2026 al interior de un departamento en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue hasta el día siguiente, el 16 de abril, cuando se presentó la denuncia ante las autoridades, lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Una joven con trayectoria en certámenes de belleza

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Alcanzó notoriedad en 2017 al ser coronada como Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado en competencias nacionales.

Más allá de su faceta pública, familiares y amigos la describen como una joven alegre, cercana y con aspiraciones. Realizó sus estudios en instituciones como el Colegio El Tesoro del Saber y la Preparatoria Benito Juárez, donde cursó la especialidad en Laboratorio Químico.

🚨🔴 GIRO EN CASO CAROLINA FLORES: SEÑALAN A SU PROPIA MADRE



El caso por el asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores en Polanco dio un vuelco. Su pareja acusó directamente a la madre de la víctima como presunta autora del crimen.



De acuerdo con reportes, la joven fue… pic.twitter.com/r7ug8jomXy — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 22, 2026

Sospechosos bajo investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene bajo investigación a Alejandro, esposo de la víctima, y a Erika María, su suegra, esta última señalada como la presunta responsable del crimen. El caso ha generado controversia por el retraso de 24 horas en el aviso a las autoridades.

La causa de muerte

De acuerdo con las primeras indagatorias, la joven perdió la vida por un impacto de bala en la cabeza. Las condiciones del hallazgo y la precisión del disparo llevaron a las autoridades a profundizar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Inicialmente, el caso fue investigado como homicidio doloso, lo que provocó críticas de colectivos feministas y organizaciones civiles. Estos grupos exigen que se reclasifique como feminicidio, argumentando que el contexto y el entorno del crimen lo ameritan.

Exigen justicia con perspectiva de género

Actualmente, la investigación continúa centrada en el entorno cercano de la víctima. Mientras tanto, la sociedad exige que el caso de Carolina Flores Gómez no quede impune y que se garantice una investigación con perspectiva de género, acorde a la gravedad de los hechos.