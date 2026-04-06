Cartelera Arena Puebla hoy 6 de abril: Místico y Atlantis Jr. en el lunes por la noche

El “Rey de Plata y Oro” encabeza una función de alarido en la Angelópolis

La tradición de los lunes por la noche en la Arena Puebla vive hoy uno de sus capítulos más esperados del 2026. Este 6 de abril, el cuadrilátero de la calle 13 Oriente recibirá al ídolo máximo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Místico, quien lidera una cartelera diseñada para hacer vibrar al “Templo del Dolor”.

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Guerra de Dinastías: El Sky Team contra los Guerreros

En la batalla súper estelar, el “Rey de Plata y Oro” hará equipo con el espectacular Máscara Dorada y el “Heredero de la Atlántida”, Atlantis Jr. La misión no será sencilla, pues frente a ellos tendrán a la muralla lagunera: Último Guerrero y Gran Guerrero, quienes estarán reforzados por el renovado y peligroso Black Tiger (anteriormente conocido como Magnus).

Duelo de Monarcas: Match Relámpago de alarido

Uno de los atractivos especiales de la noche será el mano a mano entre Capitán Suicida, actual Campeón Nacional de Peso Welter, y el exmonarca Magia Blanca. Bajo la modalidad de Match Relámpago (una caída con límite de 10 minutos), ambos estetas buscarán demostrar quién es el verdadero dueño de la categoría.

CARTELERA COMPLETA:

Boletos y Precios: ¿Cómo ir a la Arena Puebla hoy?

Si planeas asistir a la función que arranca en punto de las 20:00 horas, toma en cuenta la siguiente información: