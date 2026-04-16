CDMX llevará servicios de VIH e ITS a las 16 alcaldías con el Sistema Condesa

La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, informó que la nueva red integrará módulos comunitarios y brigadas territoriales; Nick Finkelstein Mizrahi encabezará el proyecto

El Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha el Sistema Condesa, una red de atención que llevará servicios de prevención, detección y tratamiento del VIH, sida e infecciones de transmisión sexual (ITS) a las 16 alcaldías de la capital.

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La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, detalló que el nuevo esquema concentrará las Clínicas Condesa, las Estaciones Condesa y el trabajo territorial de promotores de salud para ampliar la cobertura de los servicios especializados. Asimismo, informó que Nick Finkelstein Mizrahi encabezará este proyecto.

El objetivo principal del Sistema Condesa es acercar los servicios a las zonas con menor acceso, permitiendo que las pruebas de detección, la profilaxis preexposición (PrEP), la profilaxis postexposición (PEP) y los tratamientos antirretrovirales se obtengan cerca de los lugares de residencia de la población.

Esta iniciativa forma parte de la meta del Gobierno capitalino de reducir los nuevos contagios de VIH y las muertes asociadas al sida antes de 2030. Para lograrlo, se prevé ampliar la cobertura que actualmente se centraliza en Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Expansión y Territorialidad

Además de las unidades existentes, el sistema incorporará:

Una nueva Clínica Condesa en Gustavo A. Madero .

. Módulos y brigadas comunitarias en puntos estratégicos como las Utopías .

en puntos estratégicos como las . Intervenciones en zonas altas de Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tláhuac.

El proyecto operará de manera interinstitucional, articulando el modelo de atención desarrollado durante los últimos 25 años con organizaciones de la sociedad civil y otras dependencias públicas. Nick Finkelstein enfatizó que la prioridad absoluta será la descentralización de la atención para evitar traslados de largas distancias y garantizar que las medidas preventivas estén disponibles en espacios cercanos a la ciudadanía.