La jefa de Gobierno informó que, una vez concluido el Mundial 2026, se iniciará la renovación integral de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció que el Metro CDMX enfrenta fallas recurrentes debido a la antigüedad de su infraestructura y sostuvo que la red ya no requiere sólo mantenimiento, sino una renovación total, línea por línea.

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“Nuestro Metro tiene más de 50 años. No necesita sólo mantenimiento, necesita renovación total, línea por línea“, afirmó durante la entrega del programa Ingreso Ciudadano Universal.

Brugada Molina, al afirmar que “sí, tiene fallas como cualquier otro Metro del mundo”, aseguró que su administración realiza una inversión económica sin precedente para atenderlos.

Brugada Molina informó que entre 2025 y este año, el Gobierno de la Ciudad de México destina casi 50 mil millones de pesos al Metro, con el propósito de rehabilitar instalaciones, renovar equipos y modernizar las líneas más deterioradas.

Al resaltar que el Metro sigue siendo el principal medio de transporte de la capital y lo definió como “el corazón de la movilidad” de la ciudad, reiteró su compromiso al señalar que, una vez que concluya el Mundial 2026, comenzará la renovación integral de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

“Pasando el Mundial vamos a renovar la Línea 3 del Metro , renovarla por completo para que no tenga fallas y para que entreguemos prácticamente un Metro nuevo en la Línea 3” y recordó que a finales del año pasado concluyó la modernización de la Línea 1, obra iniciada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sostuvo que, pese a las fallas y al deterioro acumulado, el gobierno continuará destinando recursos al sistema. Explicó que cada viaje en Metro tiene un costo de 13 pesos para la administración capitalina, aunque los usuarios sólo pagan cinco pesos.

“No vamos a aumentar la tarifa del Metro porque sabemos que sería un golpe directo al estómago de las familias trabajadoras”, afirmó.

Brugada Molina reiteró que el subsidio al Metro se mantendrá y que la inversión pública continuará para mejorar el servicio y disminuir las fallas que diariamente afectan a millones de usuarios.

La jefa de Gobierno reiteró el compromiso de que una vez que concluya el Mundial 2026, comenzará la renovación integral de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

“Pasando el Mundial vamos a renovar la Línea 3 del Metro, renovarla por completo para que no tenga fallas y para que entreguemos prácticamente un Metro nuevo en la Línea 3”, afirmó.

En cuanto al Cablebús, Brugada Molina señaló que su administración construye tres nuevas líneas con el objetivo de reducir los tiempos de traslado de la población que habita en las zonas más alejadas de la ciudad.

Explicó que una de las nuevas rutas partirá de las partes altas de Tlalpan y llegará hasta la estación Universidad del Metro; otra conectará las zonas altas de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras con la estación Mixcoac; mientras que la tercera irá de Tláhuac a Milpa Alta, donde actualmente se realizan consultas entre la población.

“Estamos construyendo tres líneas más de Cablebús. Uno viene desde las partes altas de Tlalpan y llega al Metro Universidad. El otro viene desde las partes altas de Álvaro Obregón, pasa por Magdalena Contreras y llega al Metro Mixcoac. Y el tercero viene de Tláhuac a Milpa Alta”, indicó.

La jefa de Gobierno sostuvo que este sistema busca atender a la población que tarda entre dos y cuatro horas diarias en trasladarse a sus centros de trabajo y regresar a sus hogares, por lo que afirmó que “los que viven más lejos son los más pobres y son los que gastan más en transporte”.

Brugada Molina aseguró que las nuevas líneas de Cablebús forman parte de una estrategia de “justicia territorial”, orientada a mejorar la movilidad en las zonas con mayores carencias y menores opciones de transporte.

“Hacemos justicia territorial con los Cablebús, porque los que viven más lejos son quienes más problemas de movilidad tienen y quienes más gastan en transporte”, concluyó.