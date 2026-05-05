Venta de flores en el Mercado de Jamaica con motivo de la celebración del Día de las Madres.

La Canaco CDMX estima que las familias capitalinas destinarán entre 1,400 y 1,900 pesos en regalos y festejos

A menos de una semana de que se celebre el Día de las Madres 2026, el próximo domingo 10 de mayo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estima una derrama económica de 5 mil 901 millones de pesos en la capital del país.

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Lo anterior representa un crecimiento de 9.8%, en comparación con la derrama registrada en 2025.

Los giros que estarían registrando un mayor dinamismo durante esta fecha -que podría extenderse durante todo el fin de semana- son: restaurantes y establecimientos de alimentos; tiendas de ropa, calzado y accesorios; perfumería y cosméticos; florerías; pastelerías; electrónicos y telefonía celular.

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco destacó que esta proyección refleja un panorama favorable para la actividad económica local y, de alguna forma, el fortalecimiento del consumo interno.

Se estima que las familias capitalinas destinarán un gasto promedio de entre un mil 400 y un mil 900 pesos en regalos y festejos, similar al día del niño.

“El nivel de gasto proyectado confirma el valor de esta tradición, al tiempo que impulsa la reactivación y el crecimiento de miles de negocios en la ciudad”, subrayó el líder empresarial.

Cabe destacar que el Día de las Madres se posiciona como la tercera fecha con mayor derrama económica en la Ciudad de México, solo por debajo de la temporada navideña y de El Buen Fin, consolidándose como una jornada clave para el sector comercial.

La Canaco CDMX llama a los capitalinos a efectuar sus compras en el comercio formal, lo que garantiza calidad en los productos, así como guardar el ticket o nota de compra para hacer efectiva la garantía y, también fortalecer la economía local.

Asimismo, exhorta a los establecimientos a ofrecer promociones atractivas y un servicio de excelencia para capitalizar este incremento en la demanda.