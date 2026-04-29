CDMX proyecta aumentar 55% la inversión pública en 2026 tras crecimiento sostenido de ingresos

La jefa de Gobierno dijo que la recaudación alcanzó 334 mil mdp en 2025 y supera lo previsto en 2026,

La Ciudad de México proyecta para 2026 un incremento de 55 por ciento en la inversión pública respecto a 2024, con aumentos de 38 por ciento en obras, 27 por ciento en infraestructura hidráulica y 13 por ciento en movilidad. En el primer trimestre del año, el gasto de capital alcanzó 12 mil millones de pesos, cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior.

LEE ADEMÁS: La FGR abrió dos carpetas de investigación por hechos en la Sierra del Pinal, en Chihuahua

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que estos niveles de inversión se sostienen en el crecimiento de los ingresos y en el fortalecimiento de las finanzas públicas de la ciudad. Indicó que en 2025 la capital registró ingresos por 334 mil millones de pesos, un incremento cercano al 9 por ciento anual, mientras que los ingresos locales alcanzaron 151 mil millones, con un aumento del 21 por ciento.

Precisó que los ingresos tributarios locales, provenientes principalmente del impuesto predial y del impuesto sobre nómina, crecieron en conjunto 25 por ciento respecto a 2024.

Señaló que este desempeño permite mantener un esquema en el que el aumento de ingresos se traduce en mayor inversión pública, reducción de deuda y ampliación de programas sociales.

También destacó que la ciudad mantiene una de las mejores calificaciones crediticias a nivel nacional, con reconocimiento de agencias internacionales, lo que refleja estabilidad financiera y confianza en el manejo de los recursos públicos.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que durante el primer trimestre de 2026 los ingresos sumaron 101 mil 677 millones de pesos, un incremento de 4 por ciento anual y 11.9 por ciento por encima de lo programado. Señaló que es la primera vez que la ciudad supera los 100 mil millones de pesos en ingresos durante un primer trimestre.

La recaudación propia creció 7.3 por ciento, impulsada por aumentos de 17.3 por ciento en el impuesto sobre nómina y de 6 por ciento en el predial. El 58 por ciento de los contribuyentes ya cubrió el pago anual de este impuesto.

Más de 3.1 millones de personas accedieron a beneficios fiscales en lo que va del año, incluyendo descuentos en predial, agua, tenencia y programas de regularización. En el programa de licencia permanente se han emitido más de 1.8 millones de documentos, con ingresos por cerca de 2 mil 938 millones de pesos.

En materia de deuda, desde 2018 se ha reducido en 8.4 por ciento en términos reales y se prevé una disminución adicional de 0.5 por ciento al cierre de 2026.

El gasto de capital del primer trimestre se destina a proyectos de infraestructura urbana, movilidad, agua y equipamiento, así como a obras vinculadas a la preparación de la ciudad para el Mundial de 2026, con el objetivo de generar beneficios permanentes para la población.