CDMX saca el Mundial a las calles con 18 festivales gratuitos y transmisión de 104 partidos

Brugada Molina anuncia sedes en toda la ciudad, convoca a una ola masiva en Reforma y plantea un Mundial con acceso público, cultura y convivencia comunitaria

La Ciudad de México llevará el Mundial de Futbol 2026 fuera de los estadios y lo instalará en calles, parques y espacios públicos con 18 festivales gratuitos que incluirán la transmisión de partidos, así como actividades culturales, deportivas y oferta gastronómica en distintas alcaldías.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que siete sedes operarán durante los 39 días del torneo con la transmisión de los 104 partidos, mientras que los 11 restantes proyectarán los encuentros de la selección mexicana y los juegos más relevantes de la competencia.

“La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos dentro del estadio, sino como una oportunidad para recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia”, afirmó.

Brugada Molina convocó a la ciudadanía a participar en la “Ola más grande del mundo”, que se realizará el próximo 31 de mayo sobre Paseo de la Reforma, como una acción colectiva de participación masiva que será documentada y difundida a nivel internacional.

Los festivales integrarán ferias tradicionales, como las de la nieve, el elote y el maíz, además de muestras gastronómicas de pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, incorporando la identidad cultural de la capital al ambiente mundialista.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, informó que los festivales serán gratuitos, sin venta de alcohol y diseñados como espacios seguros, con el fin de promover la convivencia familiar, la cultura de paz, la protección de las infancias y una vida libre de violencia hacia las mujeres.

Las sedes estarán distribuidas en distintos puntos, entre ellos el Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Parque de las Américas, Plaza Garibaldi, además de espacios en Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevé cumplir antes del Mundial la meta de rehabilitación de 316 canchas en la ciudad. También se habilitará el chatbot “Xoli”, disponible vía WhatsApp, que funcionará como guía para ubicar sedes, actividades y servicios durante la temporada mundialista.

Los festivales incluirán talleres, batucadas comunitarias, animación de baile, concursos de penales, cascaritas, torneos de teqball y fut-tenis, así como juegos tradicionales y actividades artesanales.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, señaló que los 18 espacios contarán con programación artística, incluyendo la exposición “Ajolotes en el corazón”, así como alebrijes monumentales, conciertos, comparsas y sonideros.