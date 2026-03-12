Celebrando a Mamá: La Única Internacional Sonora Santanera encabezará evento solidario en CDMX

La Única Internacional Sonora Santanera encabezará el evento con causa “Celebrando a Mamá” el 2 de mayo en la CDMX para apoyar a niños en rehabilitación.

En el marco del mes dedicado a reconocer a las madres, la La Única Internacional Sonora Santanera será la protagonista del evento “Celebrando a Mamá”, un concierto especial que se realizará el 2 de mayo en la Ciudad de México con un enfoque solidario.

La agrupación, considerada un referente de la música tropical mexicana, ofrecerá una noche llena de nostalgia, romanticismo y grandes éxitos, en un espectáculo pensado para homenajear a las madres y reunir a las familias en una velada musical.

Artistas invitados en “Celebrando a Mamá”

El evento contará también con la participación especial de la actriz y cantante Rosa Gloria Chagoyán, además de presentaciones de la intérprete Siboney Luján y Agustín Lara Jr., quienes estarán a cargo de abrir el espectáculo.

La combinación de estos artistas promete una noche con talento nacional y repertorio variado, en un ambiente festivo dedicado a celebrar a las mamás.

Un concierto con causa social

Más allá de la música, “Celebrando a Mamá” busca generar un impacto positivo en la sociedad. El evento tiene como objetivo recaudar recursos para apoyar a niños en situación vulnerable que se encuentran en procesos de rehabilitación tras cirugías neurológicas.

Se trata de menores que enfrentan retos médicos y físicos importantes, por lo que requieren tratamientos y acompañamiento especializado para avanzar en su recuperación.

Los organizadores destacaron que cada boleto adquirido representa una contribución directa para brindar esperanza y apoyo a estos pequeños y a sus familias.

Dónde será el evento y cómo comprar boletos

El concierto se realizará en el Lienzo Charro de la Villa, ubicado en Acueducto de Guadalupe s/n, Av. Insurgentes Norte 247, Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Los boletos se encuentran en preventa a través de WhatsApp en el número 55 2032 9054.

Los organizadores también invitaron a los medios de comunicación a sumarse a la difusión del evento y a solicitar entrevistas o acreditaciones con anticipación.