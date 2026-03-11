Xiaomi POCO X8 Pro: fecha de lanzamiento, características y preventa en México

Los usuarios en México ya pueden registrarse para la preventa del POCO X8 Pro, que incluye cupones de descuento y beneficios digitales.

La marca Xiaomi se prepara para presentar oficialmente uno de sus teléfonos más esperados del año: el POCO X8 Pro, un modelo que busca destacar dentro de la gama media-alta gracias a su potencia, batería de gran capacidad y tecnología de última generación.

El lanzamiento ha generado gran expectativa entre los aficionados a la tecnología, especialmente porque el dispositivo promete alto rendimiento para videojuegos, multitarea y fotografía, características que suelen encontrarse en equipos más costosos.

Fecha de lanzamiento del POCO X8 Pro

La presentación global del nuevo smartphone se realizará el martes 17 de marzo de 2026 durante un evento virtual organizado por Xiaomi.

La transmisión comenzará a las 06:00 horas (tiempo del centro de México) y permitirá conocer oficialmente todas las características, precios y disponibilidad del dispositivo en distintos mercados.

Mientras tanto, los usuarios interesados ya pueden registrarse en la página oficial de la marca para participar en la etapa de reserva previa al lanzamiento.

Características del nuevo celular de Xiaomi

De acuerdo con los primeros detalles revelados por la compañía, el POCO X8 Pro llegará con especificaciones enfocadas en el rendimiento dentro del segmento de gama media.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Procesador MediaTek Dimensity 8500 Ultra , fabricado con tecnología de 4 nanómetros

, fabricado con tecnología de 4 nanómetros Batería de 6,500 mAh con carga rápida de 100 W

con Pantalla OLED de 6.59 pulgadas con resolución 1.5K

con resolución Tasa de refresco de 120 Hz para mayor fluidez

para mayor fluidez Cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica

con estabilización óptica Almacenamiento de hasta 512 GB

El diseño también incluirá marco metálico y acabado minimalista, lo que busca ofrecer una sensación más premium dentro de su categoría.

Preventa y beneficios en México

Para quienes desean comprar el dispositivo desde el primer día, Xiaomi habilitó una etapa de reserva previa en su portal oficial.

Los usuarios que participen en esta fase podrán recibir un cupón de descuento de 200 pesos, que podrá utilizarse durante el inicio de ventas el mismo día del lanzamiento.

Además, la marca ofrece beneficios adicionales como:

2 meses de YouTube Premium

3 meses de Spotify Premium

Estos incentivos están disponibles para cuentas nuevas y forman parte de la estrategia de promoción del equipo.

Con estas especificaciones y promociones, el POCO X8 Pro apunta a convertirse en uno de los teléfonos más competitivos de la gama media en 2026.ento