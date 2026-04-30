Centro Cultural Ollin Yoliztli vibra con el 19° Encuentro Plural de Danza

Participantes de todas las edades celebraron el Día Internacional de la Danza con presentaciones que destacaron la diversidad cultural y artística.

El Centro Cultural Ollin Yoliztli se convirtió en el epicentro del movimiento con la realización del 19° Encuentro Plural de Danza, donde más de 150 compañías hicieron vibrar cada rincón del recinto.

LEE ADEMÁS: Yuridia en CDMX 2026: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

La jornada, organizada en el marco del Día Internacional de la Danza, reunió a participantes de todas las edades, desde niñas y niños en formación hasta personas adultas mayores que encuentran en el baile una forma de vida.

Una celebración que desborda escenarios

Durante más de nueve horas, los espacios del recinto —como la Sala Hermilo Novelo, la explanada y distintos foros— se transformaron en escenarios simultáneos.

El público pudo disfrutar desde el zapateado del folclor mexicano hasta la fluidez de la danza contemporánea, pasando por ballet, flamenco y propuestas experimentales.

La diversidad fue la protagonista.

Más que un espectáculo, un punto de encuentro

El Encuentro Plural no solo mostró talento artístico, también consolidó un espacio de convivencia y comunidad.

En pasillos y áreas comunes, la interacción entre generaciones reflejó el verdadero espíritu del evento: hacer de la danza un lenguaje compartido y accesible para todos.

Historias que se bailan

Entre los testimonios, destacaron historias como la de adultos mayores que encontraron en la danza una nueva forma de expresión, así como familias que celebraron los primeros pasos escénicos de sus hijos.

Cada presentación fue también una historia personal llevada al escenario.

El cierre continúa en otro escenario

Las actividades del encuentro culminarán en el Salón Los Ángeles, donde la comunidad dancística volverá a reunirse para cerrar esta edición.

Más allá de las funciones, el evento reafirma el papel del arte como herramienta para construir comunidad y fortalecer la identidad cultural en la capital.