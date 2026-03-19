Cerrando heridas

Claudia Sheinbaum dio una señal política que no pasó desapercibida. Nombró a Cuauhtémoc Cárdenas al frente de la nueva Comisión Consultiva del Petróleo en Pemex. El gesto revive un vínculo que se rompió en el sexenio pasado. Con López Obrador, Cárdenas fue marginado tras sus críticas. Hoy regresa al centro del proyecto energético. No es un cargo operativo, pero sí simbólico. En Palacio Nacional lo ven como reconciliación con una figura histórica de la izquierda. En Morena, como un intento de cerrar fracturas internas. Sheinbaum busca así sumar legitimidad con un referente que había quedado fuera.

Diputadas vs. el Cuau

El caso Cuauhtémoc Blanco volvió a encender San Lázaro. Ivonne Ortega llamó a las 253 diputadas a cerrar filas y exigir que la fiscalía de Morelos actúe sin privilegios ni fuero. La paridad no puede quedarse en discurso. El exhorto ocurre mientras crece la presión por denuncias sin resolver contra el exgobernador. Un año sin avances. Movimiento Ciudadano empuja el punto de acuerdo y busca convertirlo en causa común para las legisladoras. La exigencia es que enfrente la justicia como cualquier ciudadano.

Ni en Morena, que todo perdona

En plan de víctima, el diputado Sergio Mayer aseguró que sufre discriminación dentro de su propia bancada y dijo que hay dobles caras que lo atacan por su carrera profesional. Hasta contra su suplente, Luis Morales, arremetió y dijo que él no lo escogió y el indígena otomí también es dueño de bodegas y camionetas. Las quejas al interior de Morena no se han hecho esperar y hay quienes aseguran que el actor le da muy mala imagen al partido y más le valdría separarse por su cuenta. Ver para creer.

Puro respeto

El senador Manuel Velasco Coello aseguró que su bancada apoya la reforma electoral “por voluntad propia”, sin presiones, amenazas ni ese tipo de prácticas que suelen aparecer en la política. Negó la existencia de carpetas de investigación, advertencias o cualquier intento de intimidación. Todo, dijo, ha sido diálogo institucional. Porque en México las decisiones se toman en absoluta libertad: sin llamadas inoportunas, sin recordatorios de expedientes y, por supuesto, sin mensajes que pudieran venir de algún rancho donde aún gravita el poder político. Empoderado, pues.

Diálogo estéril

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que la falta de acuerdos con Morena no se debe a fallas de su partido, sino a la negativa del oficialismo a dialogar. Afirmó que, durante los últimos años, han intentado acercamientos sin éxito. “Lo único que hemos recibido es que nos azoten la puerta en la cara”, dijo. Romero Herrera reiteró que Acción Nacional mantiene disposición para dialogar y reconoció que algunos intentos “no se pudieron procesar”. El contraste es evidente: mientras en el propio PAN se reconocen relaciones políticas con figuras como Ricardo Monreal e Ignacio Mier, los acuerdos no llegan. Hay interlocutores, hay canales… pero, según su versión, el diálogo simplemente no ocurre.