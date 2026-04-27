César Jáuregui renuncia como fiscal general de Chihuahua

César Jáuregui Moreno presentó esta tarde su renuncia como fiscal general del estado de Chihuahua. El documento, enviado al despacho de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, fue calificado como irrevocable.

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En medio de la controversia derivada de un operativo de alto impacto contra el crimen organizado, el ahora exfuncionario formalizó su salida, la cual ya fue entregada a la mandataria estatal.

La decisión ocurre luego de que se revelara la presencia de personas extranjeras durante el aseguramiento de un laboratorio clandestino de drogas en el municipio de Morelos, situación que generó cuestionamientos sobre la legalidad del operativo y la posible intervención de actores internacionales sin los protocolos adecuados.

En un mensaje dirigido a la gobernadora, Jáuregui Moreno señaló que su renuncia responde a un acto de responsabilidad política y compromiso con la transparencia. Indicó que, tras las investigaciones internas, se detectaron inconsistencias en la información inicialmente difundida, así como omisiones en los mecanismos de control institucional.

"El compromiso con la seguridad exige no solo valor, sino un estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos de colaboración internacional", expresó.

Asimismo, reconoció que la presencia de personas extranjeras —quienes presuntamente se identificaron como funcionarios— no fue procesada adecuadamente dentro de los canales institucionales, lo que vulneró los esquemas de comunicación y supervisión de la Fiscalía General del Estado.

Jáuregui también destacó que el operativo permitió localizar y destruir uno de los laboratorios de drogas más grandes detectados en la historia reciente del país, lo que representó un golpe significativo al crimen organizado. No obstante, admitió que este resultado quedó opacado por la controversia en torno a la participación de actores extranjeros y la falta de claridad en su intervención.

Enfatizó que los avances en materia de seguridad no deben justificar acciones fuera del marco legal: "La lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley".

El exfuncionario explicó que su renuncia busca facilitar investigaciones autónomas, exhaustivas y transparentes, además de contribuir a restablecer la confianza pública en las instituciones de seguridad.

Finalmente, expresó su confianza en que esta decisión permitirá fortalecer los controles internos de la Fiscalía y preservar la integridad de las operaciones en curso contra la delincuencia organizada en Chihuahua.

Jáuregui Moreno concluyó su mensaje agradeciendo la oportunidad de servir a la ciudadanía y reiteró que la seguridad pública debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley, subrayando que su decisión busca proteger la institucionalidad por encima de cualquier interés personal o político.