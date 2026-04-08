CFE FIBRA E estudia nueva emisión de capital para expandir la red eléctrica en el país

Esperaría una potencial emisión de capital para financiar Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico

CFECapital, administrador de la CFE Fibra E (FCFE18), aseguró que evalúa la posibilidad de realizar una nueva emisión de capital en México y en mercados internacionales.

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De concretarse, dijo, sería la primera operación de este tipo desde la oferta pública inicial de la CFE Fibra E en febrero de 2018.

Los recursos captados por la CFE se destinarían a financiar el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que contempla una inversión de 8,500 millones de dólares para modernizar y expandir la Red Nacional de Transmisión (RNT) al 2030, a través de un portafolio de 60 proyectos concentrados en los corredores de mayor demanda del país.

Cabe recordar que CFECapital es el único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El interés del mercado por CFE Fibra E quedó demostrado en septiembre de 2025, cuando su primer bono internacional por 725 millones de dólares recibió una demanda de aproximadamente 10 veces el monto ofertado, con participación de 240 inversionistas de 32 países“, señaló.

La CFE consideró que esta potencial operación “se llevaría a cabo, únicamente, en caso de obtenerse todas las autorizaciones regulatorias y corporativas necesarias, incluyendo la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores“.

Para más información sobre esta “potencial operación”, CFECapital ha publicado un evento relevante en la Bolsa Mexicana de Valores, disponible en: https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventfid/eventfid_1546725_cib2919_1.pdf