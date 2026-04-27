Champions League 2026: dónde ver EN VIVO las semifinales de ida, horarios y partidos

Las noches mágicas de la UEFA Champions League regresaron con cuatro equipos que se mantuvieron firmes en la pelea por el título: Arsenal, Bayern Munich, Atlético de Madrid y PSG. Todos quedaron a un paso de cumplir el objetivo de llegar a la gran final, aunque el camino se volvió más exigente en esta etapa decisiva.

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Eliminaciones que sacudieron el torneo

En la ronda previa, hubo resultados que cambiaron el panorama del torneo. El Bayern Munich eliminó al Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid dejó fuera al Barcelona, dando golpes de autoridad que los colocaron como serios contendientes al título.

Por su parte, el Arsenal avanzó con un camino más accesible, mostrando solidez en su juego, mientras que el PSG arrasó con sus rivales, confirmando su poderío y su intención de defender el título hasta el final.

Fechas clave para las Semifinales

La actividad de las Semifinales de la Champions League 2026 comenzó con los partidos de ida programados para el 28 y 29 de abril, marcando el inicio de una serie que definiría a los finalistas del torneo más importante de Europa.

El PSG, actual campeón, enfrentó una de sus pruebas más duras al medirse contra el Bayern Munich, considerado por muchos como favorito. El primer duelo se disputó en el Parque de los Príncipes, donde los parisinos buscaron tomar ventaja ante la potencia alemana.

En la otra llave, el Atlético de Madrid volvió a unas Semifinales tras nueve años, enfrentando al Arsenal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Los colchoneros apostaron por hacerse fuertes en casa y contener el poder ofensivo de los ingleses.

Partidos y horarios de la ida

Los encuentros de ida quedaron definidos de la siguiente manera: