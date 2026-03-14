‘Checo’ Pérez arranca último en el GP de China, pero fija su meta en los Aston Martin

Checo Pérez saldrá desde el puesto 22 en el GP de China y fijó como objetivo pelear contra los Aston Martin con su nuevo equipo Cadillac.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) aseguró que su objetivo de cara al Gran Premio de China de este domingo, aparte de terminar la carrera, es “pelear” contra Aston Martin, otro de los equipos abocados a la cola de la parrilla en este inicio de temporada. El mexicano saldrá desde el puesto 22.

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“Ojalá mañana podamos tener una buena carrera con los Aston, y luchar contra ellos”, explicó el veterano piloto en declaraciones posteriores a la clasificación, en la que no pudo pasar de la última posición.

“Lamentablemente, la clasificación se vio afectada. Salimos tarde, perdimos un intento, y después tuve un problema de aplicación de energía que nos costó mucho tiempo. Tuvimos mucha mala suerte, le veía más potencial”, agregó Pérez, de vuelta en la parrilla un año después.

Sobre el progreso de Cadillac, escudería debutante esta temporada, el mexicano quiso restar presión: “Aún son los primeros días para el equipo. Obviamente, estamos aprendiendo, y ojalá que mañana podamos terminar la carrera“.