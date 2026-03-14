¿Quién es José Ángel Bichir, actor que intentó quitarse la vida tras lanzarse del tercer piso en la Narvarte?

El actor José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia tras caer de un tercer piso en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México.

El actor José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México después de sufrir una caída desde un tercer piso en un complejo de departamentos ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el actor fue encontrado inconsciente en la parte baja del inmueble, por lo que vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

Reportan fractura de rostro y lesiones en el abdomen

Los primeros reportes médicos indican que el actor presenta fractura en el rostro y un cuadro de abdomen agudo, además de otras lesiones derivadas de la caída.

Según el informe de las autoridades, el intérprete presuntamente habría caído desde el tercer piso del edificio donde reside, ubicado en el cruce de las calles Uxmal y avenida Xola.

La dependencia explicó que se notificó al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar qué ocurrió exactamente.

#Urgente | El actor José Ángel Bichir se aventó desde un tercer piso en un inmueble ubicado en calle Uxmal, casi esquina con eje 4 sur Xola, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.



Los equipos de emergencia lo valoraron y estabilizaron; posteriormente fue trasladado al… pic.twitter.com/gjZsh850LQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Investigan si se trató de un intento de suicidio

De manera preliminar, autoridades señalaron que el actor podría haberse arrojado desde su departamento, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por su familia.

Tras el incidente, la madre del actor acudió al lugar para identificarlo ante las autoridades y requirió atención médica debido a una crisis nerviosa.

Hasta ahora, familiares del intérprete no han emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir pertenece a una de las familias más reconocidas del espectáculo en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demián Bichir y Bruno Bichir, integrantes de una de las dinastías actorales más importantes del país.

Comenzó su carrera desde joven y uno de sus primeros trabajos en televisión fue en la telenovela Aventuras en el tiempo, donde interpretó al “Príncipe Quetzalpilli” y compartió créditos con Belinda.

A lo largo de su trayectoria ha participado en cine, televisión y series, con proyectos como Matando Cabos, Tlatelolco, verano del 68, Sexo, pudor y lágrimas 2 y la serie biográfica José José: El príncipe de la canción.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud, mientras continúa hospitalizado.