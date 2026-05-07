Checo Pérez, ¿qué lugar ocupa el mexicano entre los pilotos con más posiciones ganadas en las largadas durante la Fórmula 1 2026?

Checo Pérez destaca en F1 2026 tras la nueva normativa de motores. Descubre su posición entre los pilotos con más remontadas en las largadas.

La nueva normativa de la Fórmula 1 para 2026 ha transformado por completo las salidas de carrera, al haberse suprimido el motor eléctrico MGU-H que antes eliminaba el retardo del turbo. Esto ha producido un terremoto que ha cimbrado la parrilla. Y el mexicano Checo Pérez a bordo de su MAC-2026 Cadillac ha salido bien librado en ese rubro, al menos en las primeras cuatro carreras del año.

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Ahora, el turbocompresor depende exclusivamente de los gases de escape para alcanzar su máxima presión, lo que genera un retraso entre la presión del acelerador y la entrega de potencia. Este fenómeno ha provocado una mayor variedad de salidas rápidas, medias o deficientes.

Todo esto, ha aumentado el dramatismo en las primeras vueltas de los Grandes Premios disputados hasta ahora en Australia, China, Japón y Miami. Tras un análisis de los datos, dos equipos destacan como grandes ganadores en la remontada de posiciones durante la primera vuelta, con Williams y Ferrari, con 22 y 21 puestos ganados respectivamente. En ese apartado, el naciente equipo estadounidense es el sexto mejor posicionado con seis posiciones ganadas.

Asimismo, individualmente, Charles Leclerc lidera con 12 posiciones recuperadas, seguido de Carlos Sainz y Alex Albon con 11 cada uno. Es ahí donde destaca la labor del piloto jalisciense, quien a pesar de ausentarse durante todo 2025 tras su abrutada salida de Red Bull Racing, es el séptimo que más puestos ha recuperado en las salidas con seis, misma cifra que Fernando Alonso de Aston Martin.

Ferrari ha apostado por un turbocompresor más pequeño que sacrifica potencia absoluta pero acelera más rápido, razón por la que el monegasco y en general el Cavallino Rampante, están al frente de estas categorías, además de beneficiar a Cadillac, cuya unidad de potencia es igualmente fabricada en Maranello.

En el extremo opuesto, los mayores perdedores han sido Audi, Red Bull y Mercedes, que han perdido 34, 30 y 24 posiciones en total. Nico Hulkenberg acumula 33 de esas pérdidas para Audi, mientras que Max Verstappen y el líder del campeonato, Kimi Antonelli, registran ambos un saldo de -20 posiciones.

El joven italiano de Mercedes es el único piloto que ha perdido posiciones en todas las carreras disputadas hasta ahora, lo que llevó a Toto Wolff a admitir que no están brindando a sus pilotos una herramienta adecuada. Sin embargo, la capacidad del chico de 19 años de edad para adelantarse a lo largo de las carreras, lo tiene en la cima de la clasificación.

Con un paréntesis antes del Gran Premio de Canadá, equipos y pilotos trabajarán intensamente para mejorar en este aspecto, que se ha convertido en un campo de batalla clave de la temporada 2026. Mientras Ferrari y Williams sacan partido de sus configuraciones, Mercedes y Red Bull buscan soluciones urgentes para evitar que unas malas salidas sigan comprometiendo sus opciones en cada Gran Premio.