China llega a la NFL: el vicepresidente de Xiaomi adquiere una participación histórica en los Miami Dolphins

Lin Bin, cofundador de Xiaomi, compra el 1% de los Miami Dolphins por 12.500 millones de dólares, la transacción minoritaria más cara en la NFL.

El cofundador y vicepresidente del gigante tecnológico chino Xiaomi, Lin Bin, ha acordado la compra de un 1% de los Miami Dolphins por unos 12.500 millones de dólares, la más alta registrada públicamente para una transacción minoritaria en la NFL, según prensa especializada.

LEE ADEMÁS: Rafael González: exhiben video de su esposa con un cuchillo; ella mantiene denuncia contra el ex Recodito

Sportico, portal de finanzas y negocios deportivos, señaló este martes que la operación ya cuenta con el visto bueno del comité financiero de la liga, aunque todavía debe ser sometida a votación del conjunto de propietarios en su reunión anual prevista para finales de marzo.

La participación se articula a través de la sociedad que controla la franquicia y que también es propietaria del Hard Rock Stadium, sede del equipo, así como del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y de una parte del torneo de tenis Miami Open.

La cifra supera la anterior marca para una transacción minoritaria conocida públicamente en la NFL, establecida el año pasado cuando la familia Koch adquirió un 10% de los New York Giants con una valoración superior a los 10.000 millones de dólares.

Según datos de Sportico, citados por medios chinos, el valor medio de las 32 franquicias de la liga se sitúa en 7.130 millones de dólares, un 20% más que en 2024, en una tendencia de fuerte revalorización del negocio.

Lin, nacido en China y ciudadano estadounidense, cofundó Xiaomi en 2010, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong y figura entre los principales fabricantes mundiales de teléfonos inteligentes. El actual vicepresidente de la empresa tecnológica ocupó el puesto 28 en China en la lista Hurun de grandes fortunas de 2025, reconocida como la versión china de la revista estadounidense Forbes, que le atribuye un patrimonio de unos 80.000 millones de yuanes (unos 11.000 millones de dólares).

Los Dolphins, controlados por el empresario inmobiliario Stephen Ross, disputaron en noviembre pasado un partido de temporada regular en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid dentro del programa internacional de la NFL, que mantiene un acuerdo plurianual para celebrar encuentros en la capital española.