Chips para tratar depresión

El trastorno depresivo resistente a fármacos está por encontrar una respuesta con implantes en el cerebro

Durante décadas, la única forma de intervenir en un cerebro deprimido fue a través de química. Una pastilla, una molécula, una cascada de reacciones que se propaga por todo el órgano con la esperanza de corregir algo específico en algún lugar. Era lo que había. Ahora hay otra opción: conectar una máquina directamente al cerebro y hablarle en su propio idioma, el de la electricidad.

Eso es, en esencia, lo que propone Motif Neurotech. Se trata de la empresa que acaba de recibir autorización de la FDA para iniciar un estudio clínico de su sistema denominado XCS, el cual se trata de un implante que funciona como interfaz cerebro-computadora.

El dispositivo lee la actividad de los circuitos cerebrales asociados con la depresión y responde con estimulación eléctrica localizada, sin contacto directo con el tejido neural. No inunda el cerebro con una sustancia. Interviene en un punto preciso, en el momento en que el circuito lo necesita.

Para entender el tamaño del avance es importante señalar que la depresión resistente al tratamiento afecta a cerca de 3 millones tan sólo en Estados Unidos al año.

La definición clínica: depresión mayor que no ha respondido a al menos dos tratamientos distintos con antidepresivos. Pacientes que siguieron las instrucciones, tomaron los medicamentos durante meses, probaron combinaciones distintas, y para quienes el sistema respondió con un encogimiento de hombros. Para ellos, el modelo químico ya dio todo lo que podía dar.

El problema de ese modelo es estructural. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina –Prozac, Zoloft, Lexapro– actúan de forma sistémica. Modifican la química de todo el cerebro con la esperanza de corregir lo que falla en una región específica.

Para muchos pacientes, esa imprecisión lo es todo. Para millones de otros, el medicamento entra, recorre el cerebro entero, y el circuito que importa permanece exactamente igual. El problema no es que el tratamiento falle. Es que nunca llega al lugar correcto.

Las interfaces cerebro-computadora atacan ese problema desde otro ángulo. En lugar de alterar la bioquímica global, intervienen directamente en los patrones de actividad neuronal que quedan atrapados en bucles disfuncionales.

La lógica es distinta a la del fármaco: no espera que una sustancia migre hacia el lugar correcto, sino ir ahí directamente y actuar. “La capacidad del dispositivo para estimular circuitos cerebrales disfuncionales evitando el contacto directo con el cerebro podría traducirse en una mejora segura y duradera de los síntomas”, dijo Sunil Sheth, cofundador de Motif.

El estudio autorizado por la FDA se llama RESONATE. Evaluará principalmente la seguridad del implante durante doce meses, y también medirá reducciones en síntomas depresivos, calidad de vida, ansiedad y función cognitiva.

Motif llega a un campo que se está poblando rápidamente. Abbott es otra compañía similar que inició en 2025 su ensayo pivotal con un implante de estimulación cerebral profunda para la misma indicación.

Flow Neuroscience obtuvo autorización en diciembre pasado para el FL-100, una diadema que estimula el cerebro desde afuera mediante corriente eléctrica directa, sin cirugía.

Enfoques distintos, misma apuesta: que la electricidad puede llegar a donde los tratamientos químicos no son suficientes. El mercado global de dispositivos neurológicos podría superar los 25 mil millones de dólares para 2034.

Los riesgos son reales. Una cirugía cerebral conlleva consecuencias de una magnitud que ninguna pastilla implica. RESONATE debe demostrar primero seguridad, luego eficacia. Ese proceso toma años.

Pero lo que está en juego es más que un dispositivo, es un cambio en la relación entre la medicina y el cerebro. Durante décadas, tratarlo significaba introducir sustancias y esperar.

Las interfaces cerebro-computadora proponen algo distinto: establecer un nuevo vínculo y comprender a profundidad lo que el cerebro hace, y responderle directamente.

Para millones de personas con depresión resistente a fármacos, esa conversación lleva demasiado tiempo pendiente.