Chivas aplastó a Puebla y mantuvo seguro el liderato; impuso nueva marca en casa

El Rebaño alcanzó los 12 juegos al hilo sin perder en el Akron con 210 días; además, consiguió su triunfo once en el mejor registro en torneos cortos

Si Chivas no corona este brillante semestre con un campeonato, sería algo injusto porque si dependiera de lo que han hecho en la fase regular es totalmente merecido.

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El Rebaño Sagrado volvió a pisar fuerte y dejar claro que siguen siendo el mejor del Clausura 2026 con 34 unidades, además de ser la mejor ofensiva con 33 goles, tras aplastar 5-0 a Puebla.

Tras la paliza que sufrió ante Tigres, Guadalajara se dejó de lamentos, se recuperó muy bien y de vuelta en casa no tuvo piedad.

Más allá de que tampoco tuvo rival en el campo, el Rebaño tenía que mostrar jerarquía y que lo sucedido la fecha pasada fue un mero accidente, del cual ya está completamente recuperado.

Y así sucedió, le pasó por encima a una Franja que no metió ni las manos y que ya ruega porque este semestre se termine, aunque cada seis meses este club es totalmente intrascendente.

Con la necesidad de mantener el liderato seguro, Chivas se presentó ante su gente en el Estadio Akron en busca de tres puntos más para poner tierra de por medio con relación al segundo lugar de la tabla.

Ese objetivo, Guadalajara de inmediato le metió manos a la obra. Al 19′, Efraín Álvarez vio la entrada de Bryan González al área; le puso un pase brillante y el Cotorro con la zurda clareó al arquero, puso el 1-0 para la escuadra local.

Un muy lindo gol para abrir los cartones en este juego, ante todas las facilidades que entrega un equipo como Puebla, pero muy bien capitalización por Chivas.

Ya desde ese gol todo estaba controlado en este partido; la escuadra de Gabriel Milito solo tenía que buscar más anotaciones para aumentar su cuota ofensiva en este torneo y también seguir en la primera posición en ese rubro.

Para este encuentro, el técnico argentino quiso probar con una especie de doble punta con Armando González y Ricardo Marín, además de que Brian Gutiérrez volvió a la titularidad.

Justo fue el 4K el que puso el 2-0 al 27′; centro de Brian para Marín y el delantero del Rebaño metió un cabezazo cruzado imposible para el arquero, con lo que llegó el segundo tanto del Guadalajara.

Quien buscaba con ahínco su gol 13 del torneo, era el romperredes Armando González, para volver al liderato de goleo en solitario.

Sin embargo, esta vez no se le dio a la Hormiga, aunque en el segundo tiempo en su intento por rematar dentro del área, asistió a Brian Gutiérrez, quien al 51′ puso el 3-0.

Había tiempo para más goles de Chivas, además de que hubo varios cambios con lo que llegaron las anotaciones para completar la paliza.

Al 82′ cayó el cuarto gol y el Cotorro consiguió su doblete al conectar un disparo raso fuerte y colocado a segundo poste.

Dos minutos después, Santiago Sandoval cedió la pelota a Hugo Camberos y el habilidoso jugador del Rebaño le pegó seco a la pelota para el 5-0 definitivo.

Con este triunfo, Guadalajara no solo se afianzó en el liderato, sino que estableció un par de marcas: la primera, alcanzó los 12 partidos sin perder en el Estadio Akron, con un total de 210 días sin caer en su recinto.

Y la segunda marca es que Chivas consiguió su victoria número once en el Clausura 2026, la cual es la mejor en la historia de los torneos cortos para este club.