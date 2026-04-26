Chivas empata sin goles ante Xolos y pierde el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas empató 0-0 con Xolos de Tijuana en el Estadio Akron y perdió el liderato del Clausura 2026, quedando segundo tras Pumas en la Liga MX

El cuadro del Rebaño Sagrado, que durante varias semanas encabezó la Tabla General del Torneo de Clausura en la Liga MX, empató sin goles ante los Xolos de Tijuana, por lo que perdió el sitio de privilegio y clasificó a la siguiente fase del campeonato en la segunda posición, toda vez que el lugar de honor corresponde a los Pumas, que con el triunfo ante Pachuca se auparon a lo más alto del listado.

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El equipo tapatío, que afrontó el último duelo de la fase regular en el Estadio Akron, buscó insistentemente el gol, pero la noche del sábado su majestad se negó a hacer acto de presencia en suelo jalisciense.

En la recta final del segundo periodo surgió una jugada polémica. Corría el minuto 90 cuando el jugador de Tijuana, Adonis Preciado, aparentemente tocó la pelota con la mano dentro del área. La silbante Katia Itzel marcó la pena máxima a favor del cuadro anfitrión, sin embargo, tras revisar el VAR, echó para atrás la decisión, lo que le valió una lluvia de protestas por parte de los elementos rojiblancos.

EL DUELO

Chivas requería de los tres puntos para mantener el liderato, pero al arranque del partido Tijuana estuvo cerca de abrir el marcador por conducto de Gilberto Mora, luego de un pase de Iván Tona.

Tuvo que llegar el minuto 21 para que Chivas generara la primera oportunidad de peligro. Fue Efraín Álvarez, quien de zurda puso en predicamentos al cancerbero rival.

A Chivas le costó trabajo ir al frente, pero nuevamente logró llegar al área rival, aunque en esta ocasión a Daniel Aguirre le falló la puntería tras rematar con la pierna derecha desde el centro del área, luego de una asistencia de Brian Gutiérrez.

Antes de que concluyera la primera parte, Adonis Preciado eludió la zaga enemiga para enviarle el balón a Diego Abreu, quien malogró la oportunidad.

En la parte complementaria la tónica fue similar a la de los primeros 45 minutos, con pocas oportunidades por ambos bandos.

La noche de este sábado, el goleador de Chivas, Armando la Hormiga González, saltó al terreno de juego con la pólvora mojada, mientras que el resto de sus compañeros estuvieron por el mismo tenor.

Lo importante para Chivas es que clasificó, pero deberá enmendar el camino, pues en la recta final de la fase regular comenzó a perder fuerza.