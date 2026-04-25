Exatlón México 2026: filtran al eliminado del domingo 26 de abril

El posible adiós de este participante pondría en aprietos al Equipo Azul, mientras crece la expectativa por una de las eliminaciones más impactantes del reality.

La tensión crece en Exatlón México 2026 luego de que filtraciones apuntan a una eliminación que podría cambiar el rumbo de la competencia. Contra los pronósticos iniciales, los spoilers señalan que Valery Carranza sería quien abandonaría el reality este domingo 26 de abril, en una salida que ha sorprendido a seguidores del programa.

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La posible despedida de la atleta del Equipo Azul representaría un golpe importante para su escuadra en plena recta final, donde cada circuito y duelo de eliminación se han vuelto más exigentes. La jugadora de flag football ha destacado por liderazgo y consistencia, por lo que su eventual adiós modificaría el panorama competitivo.

Spoilers cambian el rumbo del domingo de eliminación

Aunque en días previos los rumores apuntaban a otra competidora, nuevas filtraciones colocan a Valery Carranza como la participante en riesgo. El giro ha generado expectativa entre la audiencia, que espera una de las eliminaciones más impactantes de la temporada.

La competencia entra en una fase crítica, donde los márgenes de error son mínimos y los atletas enfrentan pruebas que llevan al límite su resistencia física y mental.

El Equipo Azul podría sufrir una baja sensible

De confirmarse la salida de Valery, el conjunto azul perdería a una de sus piezas más sólidas en un momento determinante. La eliminación también reavivaría la presión sobre un equipo que ha sufrido varias bajas durante la temporada.

Mientras tanto, el reality sigue acumulando nombres en una larga lista de eliminados, reflejo de una edición marcada por desgaste, lesiones y sorpresas.

Crece la expectativa por el episodio del domingo

La eliminación se conocerá en el tradicional Domingo de Eliminación, uno de los episodios más seguidos del programa. La expectativa también se alimenta por la incertidumbre de si los spoilers se cumplirán o si habrá un nuevo giro.

Con la final cada vez más cerca, Exatlón México mantiene el suspenso y coloca nuevamente a los fans ante una incógnita: si Valery Carranza realmente se despide, podría tratarse de uno de los movimientos más inesperados del año.