Chivas y Pachuca se enfrentarán en la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

Tigres rompió el invicto de Monterrey 3-0 con doblete de Diana Ordóñez y arrebató el liderato a las Rayadas en la jornada 17 del Clausura Femenil.

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está por concluir su temporada regular, por lo que ha quedado prácticamente definida la Liguilla. El América finalizará como superlíder, mientras que el Pachuca ya sabe que su rival serán las Chivas, en un duelo que será sin duda el platillo principal de la Fiesta Grande.

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La Jornada 17 del Clausura 2026 provocó movimientos en la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, aunque aún quedan pendientes tres partidos por disputarse este sábado, con el Puebla vs. Necaxa; Cruz Azul contra Pumas y Santos vs. Querétaro, aún pendientes.

El Clásico Regio Femenil tuvo dueña en la Jornada 17 del Clausura 2026. En el Gigante de Acero, las Rayadas partían como favoritas por su condición de líderes del torneo, pero fueron las Amazonas las que impusieron condiciones. Tigres Femenil se plantó con personalidad, aprovechó sus oportunidades y se impuso por 0-3 para quedarse con el triunfo y, de paso, escalar al tercer puesto de la tabla general.

Tres zarpazos fueron suficientes para que Tigres Femenil acabara con el invicto de las Rayadas y le propinara una dolorosa derrota de cara a la Liguilla, al vencerlas como visitante por 3-0. Con un gol de Myra Delgadillo y un doblete de Diana Ordóñez, las Amazonas golpearon a Monterrey y le arrebataron la posibilidad de quedarse con el liderato, que terminó en manos del América. Las Rayadas se estancaron en 40 puntos, mientras que las Águilas alcanzaron 42 para terminar en la cima de la tabla general.

Las azulcremas reafirmaron su condición de candidato al título tras derrotar 3-2 a Pachuca en el Ciudad de los Deportes. Las Águilas de Ángel Villacampa extendieron su impresionante racha al conseguir su séptima victoria consecutiva, consolidándose como uno de los equipos más en forma del fútbol mexicano. El conjunto azulcrema no conoce la derrota desde la Jornada 10, cuando Chivas le ganó el Clásico Nacional.

Por su parte, las Tuzas, comandadas por Óscar Torres, no pudieron sumar en su visita a la capital y ahora podrían perder la tercera posición de la Tabla General si Tigres vence a Monterrey en el Clásico Regio. La derrota deja a Pachuca en una posición vulnerable, dependiendo de otros resultados para mantenerse en los primeros puestos de cara a la Liguilla.

En otro juego, Chivas Femenil empató 1-1 con Toluca y el récord de 161 goles de Alicia Cervantes deberá esperar hasta la Liguilla. La Depredadora arrancó en la banca, mientras ambas escuadras generaron llegadas pero se toparon con dos porteras inspiradas.