Chocan diputados locales por participación de la CIA en Chihuahua

Avalan petición al Senado de la República para crear una Comisión Especial que investigue la participación de estos agentes

Diputados de Morena “se subieron al ring” del tema de los agentes de la CIA en Chihuahua y con los votos de Morena y sus aliados aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a realizar acciones y deslindar responsabilidades por las posibles violaciones al pacto federal y la soberanía nacional por acciones realizadas por el gobierno del estado de Chihuahua.

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Mientras la Federación y el gobierno de Chihuahua empiezan a limar asperezas, los legisladores locales no perdieron la oportunidad de intercambiar acusaciones.

La propuesta, aprobada con 40 a favor y 13 en contra, precisa que, de ser el caso, el Senado de la República tendría que iniciar el procedimiento de juicio político en contra de quienes resulten responsables de violaciones graves a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Exhorta al Senado de la República a crear una Comisión Especial que investigue el ingreso y la participación de agentes de inteligencia extranjeros en tareas de seguridad en el estado de Chihuahua. También para que la gobernadora de dicho estado, María Eugenia Campos Galván, dé una aclaración al respecto ante esa instancia.

El diputado morenista Alberto Martínez Urincho recordó que el 19 de abril cuatro personas perdieron la vida en un accidente automovilístico en Chihuahua, y que la Fiscalía General de Justicia estatal informó que el percance ocurrió mientras los involucrados regresaban de una operación en la que detectaron laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de drogas.

Detalló que después se descubrió que dos de los fallecidos pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), la cual se encarga de la recopilación, análisis y uso de información como apoyo al presidente de ese país en materia de seguridad nacional.

“Otro perfil que tiene esta agencia es desmantelar la democracia alrededor del mundo, principalmente de los gobiernos emergidos democráticamente y popularmente que no se alinean a los intereses de este país”, afirmó.

En ese contexto, consideró grave que el gobierno de Chihuahua permita la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad de México, lo que significa que Campos Galván violentó la Constitución Política Federal y la Ley de Seguridad Nacional.

Por su lado, la panista América Rangel ironizó sobre la visión de Morena y afirmó que ahora el problema no son los cárteles, sino que alguien se atreva a enfrentarlos. “Ya no persiguen criminales; persiguen a quien persigue a los criminales”, expresó.

El diputado de Morena Víctor Hugo Romo aseveró que, si bien hay 10 versiones sobre lo ocurrido en Chihuahua, la única verdad es que la CIA estaba en territorio mexicano con permiso y sus agentes estaban infiltrados con policías y agentes de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua. Al respecto, sostuvo que la gobernadora debe responder al pueblo de México y aclarar la situación.