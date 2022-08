Chocan Monreal y Cravioto por desaire a senadores morenistas

RITA MAGAÑA

Foto: @craviotocesar

Los secretarios de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, de última hora, desairaron a senadores de Morena, lo que reprocharon los morenistas y lo consideraron un menosprecio.

Esta situación generó un fuerte debate entre el coordinador, Ricardo Monreal, con el senador César Cravioto, quien afirmó que la ausencia de los secretarios de Estado no era desaire, sino un mensaje político muy claro que debía asumir el grupo parlamentario.

Acusó a Ricardo Morenal de que en las últimas semanas no ha respaldado al presidente Andrés Manuel López Obrador para la adscripción de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De inmediato, Ricardo Monreal le respondió a César Cravioto: “César y todos, lo que nos tiene así es la sucesión presidencial anticipada, que ha generado este ambiente y el intento de la imposición, eso es todo”.

Dijo que como académico respondió la pregunta de un alumno de que “para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, no basta un acuerdo circular o reglamento, ni ley ordinaria, era indispensable modificar la Constitución”.

El político zacatecano resaltó la necesidad de respetar la división de poderes y que se entienda que el Senado no es parte del Ejecutivo Federal, “a mí la abyección no se me da, soy hombre libre, con criterio propio y autonomía”.

Cravioto le reviró a Monreal, al aseverar que estar con el Presidente no es ser abyecto, “ni estar de rodillas ante otro poder”, sino con un proyecto y poner por encima el mismo.

Monreal afirmó que el desdén de Rosa Icela Rodríguez y el general Luis Cresencio Sandoval no fue para él, sino para un órgano legislativo.

José Antonio Álvarez Lima, senador por Tlaxcala, declaró que era necesario hacer un ejercicio de autocrítica, para explicar la ausencia de los secretarios de Estado.

Ricardo Monreal le aseguró que él siempre ha sido institucional y leal al Presidente de la República.

Cecilia Sánchez, senadora por Campeche, pidió la salida de los medios de comunicación, porque reconoció que da “pena ajena” este desaire que los secretarios le hicieron a los senadores.

Armando Guadiana, senador por Coahuila, salió a la defensa de Monreal y replicó que fue una falta de respeto que los secretarios de Estado dejaron plantados a los senadores, porque la ofensa no fue para el coordinador, sino para toda la bancada.

Con 22 votos a favor y 10 en contra los senadores de Morena avalaron posponer la participación de Ricardo García Berdeja, subsecretario de Seguridad, único de los 4 invitados que llegó para participar en la mesa de seguridad.