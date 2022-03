Chocan Morena y PRI por dictaminación de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador

POR PATRICIA RAMÍREZ

Diputados de Morena y el PRI chocaron por la posibilidad de dictaminar la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, pues mientras el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez, aseguró que no hay porque atrasar el proceso, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que no hay condiciones para votarlo antes de las elecciones de junio.

“Ellos (Morena) pueden hacerlo, lo que pasa es que no tienen los votos para aprobarla, hay que decirle al presidente de esa Comisión que, si quiere la suba mañana al cabo que no va a pasar”, sentenció.

Reconoció que, aunque Morena y sus aliados tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, no tienen los votos necesarios para hacer cambios constitucionales y subrayó que tras los foros del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, quedó claro que la mayoría de la población no avala en sus términos la propuesta del titular del Ejecutivo.

A su vez, el presidente de la Comisión de Energía consideró que llegó el momento de dictaminar la iniciativa de reforma eléctrica y consideró que podría ser votado en este mismo periodo ordinario de sesiones, que termina el 30 de abril.

El legislador de Morena insistió en que no es necesario retrasar 90 días la dictaminación, discusión y eventual aprobación ante el pleno de la reforma eléctrica, como han pedido algunos partidos de oposición.

Añadió que la iniciativa ya ha sido ampliamente analizada durante los 28 foros de Parlamento Abierto y a través del micrositio, ya no hay cosas nuevas, por lo que, de manera informal, ya llegó la hora legislativa de entrar a los trabajos que permitan tener pronto un dictamen que pueda ser sometido al pleno

“No hay motivo para retrasar su dictaminación 90 días. Lo podemos hacer ya en los próximos días para que pueda salir antes de que termine este periodo ordinario”, señaló.

Rodríguez González recordó que la sugerencia de esperar 90 días para dictaminar la reforma eléctrica, fue de manera informal por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, sin embargo, dijo, en esa instancia el voto es ponderado y la suma de Morena-PT-PVEM da la mayoría y marca los tiempos.