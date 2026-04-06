Choque de comisiones

La crisis de desapariciones abrió una fractura institucional incómoda. Mientras la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México vio en la decisión del Comité de la ONU una oportunidad para fortalecer la búsqueda, identificación y atención a víctimas, el gobierno federal y la CNDH salieron a condenar el señalamiento y lo calificaron de tendencioso.

Vaya contraste. De un lado, apertura al escrutinio internacional. Del otro, cierre de filas ante una acusación gravísima. En medio quedan las familias, que siguen empujando solas una verdad que las instituciones todavía discuten cómo nombrar.

Rudos contra técnicos

El movimiento en el gabinete de Claudia Sheinbaum no fue cosmético ni decorativo, fue quirúrgico. Se ajustaron dos puntos donde no puede fingir: la relación con Estados Unidos y el control de flujos en frontera. La llegada de Roberto Velasco a la Cancillería oficializa lo que ya operaba en la sombra: frente a la presión de Donald Trump no se discuten principios, se administra daño. En paralelo, el ajuste en Aduanas revela algo más decisivo: el poder real está en el flujo de dinero. El ajuste fue técnico con implicaciones políticas: cerrar fugas, disciplinar redes y recuperar capacidad de recaudación.

PT vuelve al redil legislativo

Al Partido del Trabajo le llegó la temporada de penitencia legislativa. Después de arruinarle a la ‘4T’, por segunda vez, la ansiada revocación de mandato que impulsaron Claudia Sheinbaum, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, ahora toca demostrar amor, disciplina y obediencia absoluta. Desde este lunes arrancan los trabajos para aprobar, sin pestañear demasiado, el nombramiento de Roberto Velasco en la Cancillería, tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, además de varias iniciativas enviadas por el Ejecutivo. Porque si algo quedó claro, es que el PT entendió que, cuando falla, sus aliados no olvidan… ni dejan de pasar lista.

INE, a un paso del empate técnico

Este martes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionará, por primera vez, con solo ocho integrantes, tras la salida de los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, el pasado 4 de abril. Y, aunque todavía no se define el orden del día, habrá que ver cómo se recomponen los equilibrios y si no terminan algunas votaciones en empate, lo que complicaría el panorama, pues la presidenta Guadalupe Taddei no tiene voto de calidad para desempatarlas. Por lo pronto, en la página del INE ya no aparecen los consejeros que se fueron.

Metro, en piloto automático

En plena hora pico del viernes 4 de abril, el vagón M0654 de la Línea 2 corría de Hidalgo a Tasqueña entre acelerones y frenazos bruscos, hasta que, según las usuarias, el conductor se desvaneció. Entre el miedo y los gritos, pidieron al policía de la estación que ya no lo dejaran manejar. El Metro, en un intento de salir a aclarar el episodio, terminó dejándolo entre bitácoras, expedientes y la promesa de investigar. Aseguró que el conductor no presentaba signos de alcohol, aunque ordenó una valoración médica, toxicológica y una indagatoria sobre las constantes detenciones del tren. Porque cuando nadie sabe quién llevaba el control, siempre queda el consuelo burocrático de “averiguaremos”.