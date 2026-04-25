Choque en Zinapécuaro: tráiler sin frenos se estrella contra caseta

Un tráiler presuntamente sin frenos chocó contra la caseta de Zinapécuaro y arrastró vehículos, provocando alarma y severas afectaciones viales.

Momentos de tensión se vivieron en Michoacán tras un aparatoso accidente en la Autopista de Occidente, donde un tráiler presuntamente sin frenos se impactó contra la caseta de cobro de Zinapécuaro, dejando escenas de destrucción y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

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El percance ocurrió la noche del 24 de abril en el tramo Morelia-Zinapécuaro, cuando la pesada unidad, que transportaba contenedores de aceite, perdió el control antes de chocar contra infraestructura de la plaza de cobro.

Impacto arrastró vehículos y generó alarma

La fuerza del choque provocó daños severos en la caja del tráiler y en la estructura de la caseta. Imágenes difundidas en redes sociales muestran la unidad incrustada tras el impacto, además de vehículos afectados que habrían sido arrastrados por la pesada unidad.

La magnitud del accidente generó momentos de pánico entre conductores que circulaban por la zona y elevó la preocupación por las dimensiones del siniestro.

Movilización de emergencia y caos vial

Tras el incidente, cuerpos de rescate y autoridades desplegaron un operativo para atender la emergencia y retirar la unidad siniestrada.

Las labores se extendieron durante varias horas y provocaron congestionamiento vial en la autopista, mientras se realizaban maniobras para liberar la circulación.

Impactantes imágenes se viralizan

Videos e imágenes del accidente comenzaron a multiplicarse en redes por la violencia del impacto, mostrando los daños ocasionados en una de las escenas que más conmoción han generado en las últimas horas.

El choque reavivó además la preocupación por accidentes relacionados con fallas mecánicas en transporte de carga, particularmente en tramos de alta velocidad como la Autopista de Occidente.