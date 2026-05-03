Christian Ebere lidera a Cruz Azul con doblete y La Máquina toma ventaja ante Atlas

El nigeriano fue la figura para que Cruz Azul ganara la ida en el Jalisco; los Zorros habían igualado tras ir dos abajo

Christian Ebere se echó al hombro a Cruz Azul y cuando La Máquina volvía a mostrar las mismas falencias que le costaron el puesto a Nicolás Larcamón, el nigeriano marcó de penal y La Máquina le ganó la ida al Atlas 2-3 en el Estadio Jalisco.

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El nigeriano fue la figura en este encuentro porque además clavó un doblete en el segundo tiempo y le respondió de gran forma al técnico interino Joel Huiqui, quien lo tuvo que usar de eje de ataque en este encuentro ante las bajas de Gabriel Fernández y Nico Ibáñez, ambas por lesión.

Con el triunfo, Cruz Azul tiene pie y medio en las semifinales, porque el próximo sábado Atlas tendría que ganarle mínimo por 0-2 como visitante en el Estadio Banorte, para así dejarlo en el camino ya que el empate en el global por posición en la tabla le da el pase a los celestes.

Aunque eso no quiere decir que todo está bien en este conjunto cementero, porque cuando tenía todo controlado en este partido y lo estaba ganando 0-2 en calidad de visitante, Atlas logró empatarlo 2-2 y por un momento parecía que hasta le podía dar la vuelta.

Esa incapacidad de Cruz Azul de cerrar los partidos, sentenciarlos y mostrar autoridad en el terreno de juego, fue en parte lo que le costó a Larcamón el puesto y si bien en la fase regular cuesta puntos, en una Liguilla puede costar la eliminación.

Así que Huiqui tiene una semana para trabajar esa situación y que este equipo no permita que se le suban a las barbas tan fácil, sobre todo cuando llega a ser muy superior en el terreno de juego.

Al término del primer tiempo, Carlos Rotondi abrió el marcador, con una buena anotación gracias al pundonor que mostró en la búsqueda de la pelota dentro del área, además de definir de gran forma para el 0-1.

Ya en el segundo tiempo, al 55′, Omar Campos llegó a línea de fondo y encontró a Christian Ebere, quien así metió su primer gol de la noche para el 0-2 cementero y la serie incluso lucía ya resuelta para Cruz Azul.

Pero Atlas despertó y La Máquina no supo como pararlo; al 69′, Ponchito González descontó para los rojinegros y al 81′, un claro penal de Gonzalo Piovi fue convertido en gol por el Capitán Aldo Rocha para el 2-2.

Parecía que los Zorros hasta podían llevarse el triunfo “a lo Atlas”, pero a tres minutos del final el central argentino Rodrigo Schlegel regaló un penal por una infracción a Willer Ditta; ahí apareció Ebere y consiguió el 2-3 final para que Cruz Azul esté muy cerca de las semifinales.

Diego Cocca y sus Zorros tendrán que hacer mucho más en su visita a la capital si es que no quieren irse en esta ronda, porque si bien en este juego lograron despertar, la realidad es que La Máquina los superó prácticamente todo el juego.