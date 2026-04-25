Christian Nodal confirma que sigue con Ángela Aguilar y responde a rumores de separación

Christian Nodal reapareció junto a Ángela Aguilar y respondió con imágenes a los rumores de infidelidad y una supuesta separación.

En medio de versiones sobre una presunta crisis matrimonial, Christian Nodal reapareció junto a Ángela Aguilar y envió una señal que muchos interpretaron como una respuesta directa a los rumores de separación. Una publicación del cantante en redes sociales volvió a colocar a la pareja en el centro de la conversación y enfrió especulaciones sobre un posible distanciamiento.

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Las versiones sobre una supuesta ruptura cobraron fuerza tras señalamientos de una presunta infidelidad y versiones que incluso hablaban de un eventual divorcio. Sin embargo, nuevas imágenes compartidas por el intérprete parecen ir en sentido contrario.

La imagen con la que Nodal respondió a los rumores

El cantante publicó contenido donde se le ve montando a caballo y posteriormente dejó ver que Ángela Aguilar compartía con él ese momento, una aparición que fue leída como una confirmación de que la relación sigue firme.

La publicación surgió después de días de especulación alimentada por versiones sobre una supuesta traición en Miami y señalamientos sobre problemas en la pareja.

Aunque Nodal no emitió un mensaje directo sobre las versiones, la fotografía fue tomada por seguidores como una respuesta contundente.

Rumores de crisis e infidelidad encendieron versiones de divorcio

Las especulaciones crecieron luego de reportes que apuntaban a una supuesta infidelidad y a una presunta cancelación de planes de boda, además de versiones que aseguraban un distanciamiento entre ambos.

Incluso circularon señalamientos sobre una supuesta separación temporal y problemas dentro de la relación, versiones que ahora parecen perder fuerza con esta reaparición pública.

Otra señal de que siguen juntos

Antes de esta publicación, la pareja ya había aparecido en imágenes junto al creador de contenido Kunno, donde fueron vistos compartiendo un viaje privado.

Aquellas fotos habían generado comentarios sobre la estabilidad de la relación, pero la nueva publicación de Christian Nodal reforzó la percepción de que ambos permanecen unidos.

Mientras continúan las reacciones en redes, la pareja vuelve a colocarse en la conversación pública, ahora con una imagen que busca dejar atrás los rumores y reafirmar una narrativa de cercanía y complicidad.