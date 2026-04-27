CIA en Chihuahua: el país intervenido y el gobierno exhibido

México volvió a despertar con esa humillante sensación de los países que han perdido el control de su territorio: enterarse por la prensa extranjera de lo que ocurre dentro de sus propias fronteras.

No fue el gobierno mexicano el que informó quiénes eran los dos estadounidenses muertos en un barranco de la sierra de Chihuahua. No fue la Cancillería, no fue la Secretaría de Seguridad, no fue la Presidencia. Fue The Washington Post el que reveló que aquellos “funcionarios de la embajada” eran en realidad agentes de la CIA involucrados en tareas de inteligencia dentro de un operativo contra el narcotráfico; y después, otras versiones periodísticas en Estados Unidos ampliaron el tamaño del escándalo al sostener que no eran dos sino cuatro los agentes desplegados y que no era la primera incursión del año.

Es decir: mientras en México las autoridades estatales improvisaban explicaciones y el gobierno federal fingía sorpresa, en Washington ya se conocía la dimensión real de una operación encubierta en territorio mexicano.

Porque aquí ya no estamos hablando de un accidente vehicular. Estamos hablando de soberanía vulnerada, de descoordinación institucional y, peor aún, de un país convertido en laboratorio de la guerra antidrogas norteamericana.

La muerte que destapó la doble realidad

Durante años, los gobiernos mexicanos han sostenido públicamente que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad se limita al intercambio de inteligencia, capacitación y asistencia técnica.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo reiteró esta semana con tono severo: no puede haber agentes estadounidenses operando en campo sin autorización federal. El problema es que esa afirmación no brota de una posición de fuerza, sino de una evidencia de debilidad: su propio gobierno no sabía -o dice no haber sabido- lo que ocurría en Chihuahua.

Y cuando un jefe de Estado tiene que enterarse por filtraciones periodísticas de que una agencia extranjera participó en un operativo dentro de su país, la conclusión no admite maquillaje diplomático: alguien mintió, alguien ocultó o alguien perdió el control.

La tragedia del barranco no sólo mató a cuatro funcionarios policiales, desbarrancó también la narrativa oficial.

Porque mientras Chihuahua sostuvo primero que los norteamericanos eran simples instructores, después se aceptó que regresaban de un despliegue relacionado con el desmantelamiento de un narcolaboratorio de dimensiones extraordinarias. Más tarde surgió la confirmación de que pertenecían a la CIA. Las versiones cambiaron demasiado rápido para ser creíbles y demasiado torpemente para no despertar sospechas.

Chihuahua: el nuevo campo de batalla político

La crisis no tardó en mutar de incidente de seguridad a confrontación política.

De un lado, el gobierno morenista de Sheinbaum, obligado a defender el principio constitucional de soberanía y a marcar distancia frente a cualquier insinuación de intervención estadounidense.

Del otro, el gobierno panista de Maru Campos, atrapado entre la necesidad de justificar resultados en el combate al narco y la imposibilidad legal de reconocer que sostuvo una coordinación operativa con personal extranjero sin el conducto federal.

Lo que subyace es demoledor: Chihuahua actuó como si fuera una república asociada con ventanilla propia en Washington.

Y eso, en términos políticos, constituye una afrenta para Palacio Nacional.

No es casual que desde la Federación ya se hable de investigar posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Porque el mensaje sería letal si esto se normaliza: que cualquier estado fronterizo puede pactar por su cuenta con agencias estadounidenses cuando la desesperación por contener al crimen rebasa sus capacidades.

Washington acrecienta la presión

La Casa Blanca no dejó pasar la oportunidad.

La vocera Karoline Leavitt reprochó la supuesta falta de empatía de Sheinbaum por la muerte de los agentes. El embajador Ronald Johnson elevó el tono al vincular inversión con seguridad, certeza jurídica y ausencia de corrupción. Y como remate, Donald Trump volvió a la frase favorita de su narrativa intervencionista: México está perdiendo la guerra contra las drogas y Estados Unidos es su única esperanza.



No son declaraciones aisladas. Son piezas de una misma estrategia: construir la imagen de un vecino incapaz para justificar una tutela más agresiva.

Washington sabe que la muerte de agentes propios en territorio mexicano conmueve a su opinión pública, fortalece al ala dura republicana y abre una ventana perfecta para exigir mayores concesiones en inteligencia, frontera, migración y combate a cárteles.

El congresista Michael McCaul fue todavía más lejos al asegurar que Sheinbaum necesariamente sabía de la presencia de la CIA. La afirmación no busca informar; busca cercar políticamente a la mandataria: si sabía, consintió; si no sabía, no gobierna. Cualquiera de las dos opciones la debilita.

El T-MEC, bajo la sombra del narco y la desconfianza

Este no es sólo un diferendo diplomático de coyuntura. Este incidente llega cuando México y Estados Unidos se encaminan a la revisión del T-MEC, una negociación en la que Washington buscará imponer nuevas condiciones en cadenas productivas, energía, inversión y seguridad regional.

Estados Unidos llega a esa mesa con una narrativa fortalecida: México no puede garantizar legalidad, no puede contener al narcotráfico, no puede impedir la corrupción institucional y ni siquiera puede explicar quién opera armado dentro de Chihuahua.

La muerte de los agentes le ha regalado a Trump un argumento invaluable.

México, entre la negación y la dependencia

Lo más inquietante no es que la CIA haya estado en Chihuahua.

Lo verdaderamente alarmante es que ya a nadie le sorprenda. Porque eso significa que México ha normalizado una relación bilateral donde la cooperación ya no se distingue claramente de la injerencia, donde los estados buscan auxilio directo ante la impotencia federal y donde Washington habla cada vez menos como socio y cada vez más como supervisor.

Sabemos de los dos agentes estadounidenses que murieron, pero la pregunta de fondo es otra: ¿cuántos más están operando sin que el país lo sepa o lo admita?

Porque cuando una nación pierde el monopolio de la información sobre lo que ocurre en su territorio, empieza también a perder el monopolio de las decisiones.

Y un país que ya no decide plenamente sobre su seguridad, tarde o temprano descubre que tampoco decide sobre su destino.