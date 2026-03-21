El funcionario indicó que la permanencia del CJNG como actor relevante en el mapa criminal responde a su presencia territorial en distintas entidades

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , afirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene presencia en varios estados del país y continúa como uno de los grupos criminales más fuertes, pese al abatimiento de su líder Nemesio Oseguera Cervantes.

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Durante la conferencia matutina, el funcionario subrayó que la neutralización del dirigente representó un debilitamiento en la estructura del grupo, pero descartó su desaparición y advirtió que conserva capacidad operativa y un nivel elevado de peligrosidad a escala nacional.

El funcionario indicó que la permanencia del CJNG como actor relevante en el mapa criminal responde a su presencia territorial en distintas entidades, así como a su estructura operativa, que no depende exclusivamente de una sola figura de liderazgo.

En ese sentido, sostuvo que el abatimiento de su líder no implica la desarticulación inmediata del grupo, sino un proceso de debilitamiento que debe acompañarse de acciones sostenidas en materia de seguridad e inteligencia.

Harfuch reporta 11 abatidos en Sinaloa y decomisos

En otro tema, informó que elementos de las Fuerzas Federales de Seguridad enfrentaron tres agresiones en Sinaloa el 19 de marzo, lo que derivó en la muerte de 11 presuntos integrantes del crimen organizado.

El funcionario detalló que en los distintos puntos de intervención se registraron enfrentamientos directos, con saldo de tres elementos de la Secretaría de Marina heridos y un integrante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lesionado, todos reportados como estables.

Durante las acciones, autoridades aseguraron más de una docena de armas de fuego, 43 radios de comunicación, artefactos explosivos, equipo táctico, droga y 10 vehículos con reporte de robo, como parte del despliegue operativo en la entidad.

García Harfuch precisó que uno de los detenidos contaba con orden de aprehensión en Estados Unidos y fue capturado en una de las acciones donde no se registraron agresiones ni personal herido, en un inmueble distinto a los puntos donde ocurrieron los enfrentamientos.

En ese mismo sitio se encontraba una mujer identificada como hija de Ismael “El Mayo” Zambada, quien no cuenta con orden de aprehensión en México ni en Estados Unidos, por lo que fue puesta a disposición administrativa y posteriormente entregada a sus familiares.

La persona detenida fue incluida en 2007 en la lista conocida como Kingpin Act, un mecanismo administrativo del gobierno estadounidense para señalar a individuos vinculados con operaciones ilícitas, sin que ello implique un proceso penal vigente.