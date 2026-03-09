Clara Brugada anuncia medio millón de mastografías en CDMX en 2026

La medida busca fortalecer el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento para mujeres sin seguridad social.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció un programa masivo de detección de cáncer de mama que contempla medio millón de mastografías durante 2026 como parte de la estrategia de salud pública para mujeres en la capital del país.

Durante su intervención en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina informó que el gobierno local adquirió 40 mastógrafos como parte de un plan mayor que contempla la compra de 100 equipos para fortalecer la red hospitalaria.

El objetivo central de la estrategia consiste en ampliar la cobertura de estudios de diagnóstico temprano para mujeres que no cuentan con seguridad social y que deben someterse a una mastografía cada dos años conforme a la norma médica vigente.

Brugada explicó que la ampliación de la infraestructura permitirá atender a mujeres en distintos puntos de la ciudad y aumentar la capacidad de detección oportuna de tumores en etapas iniciales.

La jefa de Gobierno señaló que el programa de mastografías se articulará con el nuevo Hospital Oncológico de la Mujer ubicado en la zona de La Pastora, una instalación médica destinada a fortalecer el diagnóstico y tratamiento de diversos tipos de cáncer que afectan a la población femenina.

De acuerdo con los datos presentados durante el anuncio, la tasa de incidencia de muertes por cáncer de mama en la Ciudad de México alcanza 20 por ciento de los casos registrados entre mujeres, lo que coloca a la detección temprana como una herramienta clave para reducir la mortalidad.

La mandataria capitalina sostuvo que el cáncer de mama puede curarse cuando se detecta a tiempo, por lo que el incremento de estudios de diagnóstico permitirá intervenir en fases tempranas de la enfermedad.

El programa de mastografías, añadió, forma parte de una estrategia más amplia orientada a combatir enfermedades oncológicas que afectan a las mujeres, entre ellas el cáncer cervicouterino y el cáncer de ovario.

Brugada subrayó que el acceso a servicios de salud para las mujeres impacta de manera directa en la estabilidad de las familias y en el bienestar de las comunidades, al considerar que la atención médica preventiva fortalece el tejido social.

La jefa de Gobierno indicó que el despliegue de los nuevos equipos médicos se distribuirá en distintos hospitales y centros de salud de la capital para garantizar una cobertura amplia del programa.