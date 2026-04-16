Clara Brugada presenta plan “Mundial Verde”

El programa “Mundial Verde. Con juego limpio el planeta gana”, presentado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, contempla 10 acciones rumbo a la Copa del Mundo de 2026, entre ellas la instalación de 5,396 sistemas de captación de agua de lluvia, 4,800 calentadores solares, 6,000 huertos urbanos, la rehabilitación de Xochimilco y la producción de 500 mil matracas de carrizo.

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La estrategia beneficiará a 8,698 personas y permitirá ahorros de más de 36 millones de pesos anuales en gasto de agua.

Del programa se desprende la creación de espacios libres de plásticos de un solo uso en comercios, festivales futboleros y puntos turísticos, además del impulso al uso de vasos reutilizables.

También prevé instalar estaciones de retorno para la separación de residuos en los FIFA Fan Fest y otros eventos del Mundial, así como reconvertir el Centro de Transferencia Coyoacán, frente al Estadio Banorte.

Los residuos de PET y envases de tetrapack serán transformados en mobiliario urbano para la ciudad. El plan incluye además la comercialización de botanas elaboradas con nopal deshidratado y amaranto, que se venderán en festivales futboleros, tiendas de autoservicio y hoteles.

Se rehabilitarán los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas, en Xochimilco, con infraestructura sustentable, tratamiento de aguas residuales, captación de agua pluvial y mobiliario fabricado con materiales reciclados. Además, se construirá el Santuario del Ajolote, un centro de conservación, investigación y aprendizaje, y se pondrán en marcha las “Rutas del Campo”, recorridos agroturísticos para promover los productos del Suelo de Conservación.

La estrategia también incluye el programa “Un millón de flores” en avenidas estratégicas de la ciudad y acciones de justicia climática en Ajusco, San Lorenzo Huipulco, Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula y Viejo Ejido de Santa Úrsula.

Las medidas permitirán reducir hasta 70% el consumo de gas LP destinado al calentamiento de agua, generar ahorros superiores a 500 pesos mensuales por familia y mitigar hasta 4.49 toneladas de dióxido de carbono al año.

En materia de movilidad, el gobierno capitalino promoverá el home office durante el periodo mundialista y el programa “Bájate del Coche”, que contempla acceso peatonal a la última milla del Estadio Banorte, uso de transporte público y la ciclovía Gran Tenochtitlan.