Contingentes de la CNTE y de jubilados encabezan la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajo. Foto: Romina Solís / El Sol de México

Señala cerrazón de las autoridades y advierte que se analizan protestas en el marco del Mundial 2026

En el marco del Día del Trabajo , integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon para exigir solución a sus demandas, entre ellas la derogación de la reforma a la ley del ISSSTE.

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En su recorrido rumbo al Zócalo capitalino, los manifestantes demandaron un incremento salarial del cien por ciento y respuesta a sus demandas.

Además, reiteraron sus amenazas de que irán a un paro nacional de labores e impedirán el desarrollo de las actividades del Mundial de Futbol si no hay respuesta a sus peticiones.

Pedro Hernández Morales, secretario general Sección 9 Democrática de la CNTE, señaló que la misma presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la reforma de 2007 es neoliberal y dañina para los trabajadores pero en este gobierno hay una cerrazón para escuchar sus propuestas.

Señaló que esa reforma condena a los maestros a una vejez de pobreza y anunció que el próximo 16 de mayo realizarán una nueva asamblea para analizar las acciones a tomar, entre ellas ir a un paro nacional de labores.

“Si no hay solución, no rodará el balón”, insistió tras precisar que esta es una advertencia sobre el nivel de inconformidad del magisterio en el marco de un evento de gran visibilidad internacional.

A su vez, representantes de la Sección 7 de Chiapas afirmaron que buscarán nuevamente acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus giras de trabajo para exigir la reinstalación de una mesa de negociación.

Los trabajadores de la educación exigen que el cálculo de sus jubilaciones se realice basándose en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), porque con ello se reducen significativamente sus percepciones.

Asimismo, demandan retornar a un sistema de pensiones solidario y de reparto, eliminando el régimen de cuentas individuales, porque las Afores obtienen ganancias millonarias a costa de los trabajadores.

A los agremiados de la CNTE, se sumaron trabajadores de la Cooperativa Pascual, así como de la extinta Compañía de Luz y Fuerza y de la llantera Tornel.