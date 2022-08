‘Coach’ de 49ers aplaude que con Garoppolo tendrá un titular como suplente

EFE

Foto: Reuters

El entrenador de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, aplaudió que con la permanencia de Jimmy Garoppolo, su equipo asegura un ‘quarterback‘ titular como suplente.

“Tenemos un mariscal de campo titular como respaldo; esto fue para decir ‘Dios mío’, Jimmy Garoppolo está disponible como mariscal de campo suplente. No hay forma de que esto sea malo para nuestro equipo”, destacó Shanahan en conferencia de prensa.

The #49ers and QB Jimmy Garoppolo are finalizing a new contract that will make him the highest paid backup in the NFL, sources tell me and @MikeGarafolo. A solution that keeps Jimmy G on the roster while making clear it’s Trey Lance’s team going forward. pic.twitter.com/HZJf5Zc48m

— Ian Rapoport (@RapSheet) August 29, 2022