Coloca Profeco 11 sellos de suspensión durante operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026”

Del 18 de febrero al 10 de abril se monitorearon 73,399 productos y se colocaron 31 básculas itinerantes

Luego de llevar a cabo 168 visitas de verificación y 388 vigilancias, como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Cuaresma y Semana Santa 2026”, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó 11 sellos de suspensión en comercios de diversos giros en el país.

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Tres de estos sellos se pusieron en locales del Estado de México; tres más en Morelos; dos en Culiacán, Sinaloa; dos en Acapulco, Guerrero; y uno en Chihuahua, Chihuahua.

El programa, que se llevó a cabo del 18 de febrero al 10 de abril, tuvo como objetivo proteger y hacer valer los derechos de las personas consumidoras, para lo cual fueron puestos 27,866 preciadores en productos y servicios y 5,286 carteles con sus derechos básicos.

Además, se lograron 44 conciliaciones a favor de la población y se monitorearon 73,399 productos.

Para que las y los compradores pudieran pesar los productos que adquirieron y constatar que les hayan dado el gramaje por el que pagaron, la Profeco instaló 31 básculas itinerantes en mercados y centrales de abasto con mayor afluencia.

De estas básculas, 12 estuvieron en el Mercado de Pescados y Mariscos La Nueva Viga de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, y 19 en diferentes lugares del país.

A través de 18 módulos de atención se proporcionaron 3,888 asesorías y se brindó orientación e información a las personas que se acercaron a ellos.

Personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) hizo recorridos de supervisión en agencias de viajes, líneas camioneras y aéreas, pescaderías y marisquerías, pollerías, mercados públicos, restaurantes, cervecerías y bares, parques acuáticos y balnearios, entre otros.

La Procuraduría aseguró que se vigiló el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte de prestadores de servicios y proveedores, así como de la información comercial y especificaciones estipuladas en las distintas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables.