Coloca Sheinbaum primeras vías de la renovada Línea 1 del Metro

AIDA RAMÍREZ

Fofo: Adian Vazquez

A diferencia de otras conmemoraciones, la del 53 aniversario del Metro se llevó a cabo en mangas de camisa, con botas dieléctricas, pantalones de mezclilla y cascos.

Tras colocar las primeras vías y hacer un recorrido por lo que será la renovada Línea 1 del Metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo celebró los 53 años de inauguración del Sistema de Transporte Colectivo Metropolita, el Metro.

“Celebramos trabajando”, dijo en las instalaciones de los Talleres de Zaragoza, en donde aseveró que el Metro es activo importantísimo de la capital del país, por lo que desde que inició su administración se decidió que la labor principal que se tenía que hacer es fortalecer las líneas del Metro, como no lo había hecho ninguno de sus antecesores.

Además, recordó que fue hace tres años cuando su administración tomó la decisión de invertir en la renovación de la Línea 1, la cual tiene contacto con todas las líneas

“No podíamos dejar que la Línea 1 permaneciera de la misma manera sin hacer esta modernización integral que estamos haciendo en este momento.

“Podrían habernos dicho es que el difícil, va a haber muchísimos problemas, es la línea que más se usa, vamos a tener incomodidades para todos los usuarios del Metro, pero tomamos la decisión de hacerlo, porque es una decisión responsable. Es decir, dotar a los habitantes de la Ciudad de 50 años más de su Línea 1 del Metro, y eso es lo que estamos haciendo en este momento”, señaló.

Acompañada del representante de MEXIRRC SA de CV, Gao Feng, empresa que construye los nuevos trenes para la Línea 1; así como el director del STC, Guillermo Calderón Aguilera, así como el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza; así como la subgerente de Centros de Desarrollo Infantil del STC Metro, Nadia Tapia Ortiz, entre otros, recordó que se están colocando nuevas vías, nuevos trenes, nuevo sistema de comunicación, nuevo sistema de alimentación y “vamos a entregar a la Ciudad el próximo año, una nueva Línea 1 del Metro como de las más modernas en todo el mundo”.

Por otro lado, recordó que se lleva a cabo el programa de Metro Energía, en donde dos empresas públicas del país, el Metro y la Comisión Federal de Electricidad, echan andar uno de los proyectos más ambiciosos de suministro, transmisión y distribución de energía eléctrica.

En un brevísimo discurso, de no más de cinco minutos, señaló que para ello no solo es el cableado, el incremento del voltaje lo que se está trabajando, sino que en el Centro de la CDMX estará la subestación eléctrica más grande y más moderna de todo el país.

Sheinbaum Pardo observó que al mismo tiempo, se erige el nuevo Puesto Central de Control –incendiado el 9 de enero de 2021-, así como la modernización de las escaleras eléctricas, “demanda histórica de los usuarios”.

No dejó de agradecer a las y los trabajadores del STC tantos años de trabajo; “el Metro no solamente es la vida de los trabajadores, es la vida de la Ciudad y sin los trabajadores y trabajadoras del Metro este gran Sistema de Transporte Colectivo no estaría funcionando y no sería lo que es hoy”.

Puntualizó al aseverar que la nueva Línea 1 del Metro representará más comodidad, menos tiempo de traslado.

Pidió estar orgulloso de la CDMX y del STC y que la celebración de sus 53 años se esté haciendo modernizando integralmente el Sistema de Transporte Colectivo Metro. “Más Metro por los próximos 53 años”.