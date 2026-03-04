Colosio: el plan A y el plan B

Luis Donaldo Colosio Riojas se perfila como posible candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León o Sonora, clave para la expansión territorial del partido rumbo a 2027 y 2030.

Luis Donaldo Colosio Riojas aparece hoy en la conversación política rumbo a las elecciones estatales de 2027. Su nombre circula entre dos territorios, Nuevo León y Sonora.

La dualidad puede parecer una ocurrencia. Sin embargo, está ligada a su biografía personal y a la estrategia territorial de Movimiento Ciudadano.

ESTRATEGIA NARANJA

Movimiento Ciudadano gobierna hoy en dos estados relevantes, Nuevo León y Jalisco. Ese control territorial define buena parte de su estrategia rumbo a 2030. El partido busca crecer fuera de esos dos bastiones y construir presencia en nuevas regiones del país.

En los últimos años la dirigencia ha enviado señales de expansión. Veracruz y Aguascalientes, por ejemplo, aparecen en su mapa de crecimiento político.

Ahora Sonora también entra en ese radar con la instalación de estructuras partidistas y con visitas públicas de dirigentes nacionales.

SONORA EN ESCENA

En ese contexto surgió la posibilidad de que Colosio compita por la gubernatura de Sonora. El escenario se apoya en un elemento básico. Su origen sonorense. La legislación local permite aspirar al cargo a quienes nacieron en el estado.

El tamaño actual del voto naranja en Sonora muestra el reto. En la elección presidencial de 2024, Jorge Álvarez Máynez obtuvo poco más de 100 mil votos en el estado, dentro de una votación total que superó el millón de sufragios.

Una candidatura a gobernador necesita elevar ese piso electoral con municipios, candidatos locales y defensa de casillas. También enfrenta la etiqueta de “candidato importado”, aun cuando la ley lo reconozca como sonorense.

NUEVO LEÓN

En Nuevo León el partido enfrenta otro reto. Conservar el gobierno estatal y decidir quién encabeza la sucesión. En 2027 termina el gobierno de Samuel García, también de Movimiento Ciudadano. La elección abrirá la disputa por una de las gubernaturas más visibles del país.

En ese escenario aparece otro nombre dentro del mismo movimiento. Mariana Rodríguez Cantú. En 2024 compitió por la alcaldía de Monterrey y obtuvo más de 170 mil votos. Aunque perdió la elección, ese resultado mantuvo su presencia política dentro del electorado metropolitano.

Si Colosio decide competir en Sonora, Movimiento Ciudadano necesitará otra figura para defender la gubernatura de Nuevo León. Si decide quedarse en el estado, Mariana Rodríguez podría buscar una candidatura al Senado.

RUMBO A 2030

Las decisiones que tome Movimiento Ciudadano en 2027 también influyen en la elección presidencial de 2030. El partido ha repetido que buscará competir sin alianzas amplias y construir una candidatura propia.

Dentro de ese cálculo aparecen varios nombres. Samuel García mantiene presencia nacional y ya intentó ser candidato presidencial. Pablo Lemus gobierna Jalisco tras obtener alrededor de 1.6 millones de votos en la elección estatal más reciente.

Colosio forma parte de esa misma baraja. Su siguiente candidatura definirá si su proyecto político se construye desde el norte industrial de Nuevo León o desde Sonora, el estado donde nació su familia política. Ese movimiento también mostrará hasta dónde puede extenderse la expansión territorial de Movimiento Ciudadano.

El debate territorial alrededor de su nombre refleja el momento que vive el partido. Movimiento Ciudadano busca pasar de fuerza regional a actor nacional competitivo. Las definiciones sobre Sonora y Nuevo León funcionan como pruebas para medir esa capacidad de crecimiento político.

Por ahora las dos rutas siguen abiertas dentro del calendario político rumbo a las elecciones estatales de 2027.

EL DATO INCÓMODO

Los senadores se subieron el sueldo a 132 mil 900 pesos mensuales. Son mil 200 pesos más que en 2025 y 6 mil 100 más en dos años. La austeridad sigue en el discurso. En la nómina, no tanto.