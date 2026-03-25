Combustóleo que respiramos: la verdadera fuente de la contaminación en el Valle de México

La quema de combustóleo en Tula provoca los picos más dañinos de contaminación en el Valle de México, pese a que el tráfico aporta al fondo de emisiones

En el debate sobre la calidad del aire en el Valle de México, suele señalarse al automóvil como el principal responsable. Con millones de vehículos circulando diariamente, la conclusión parece evidente. Sin embargo, como ocurre frecuentemente en los sistemas complejos, lo evidente no siempre es lo más determinante.

Vale la pena empezar por lo básico. Porque aquí suele haber mucha confusión.

El combustóleo es el residuo pesado que queda al final del proceso de refinación del petróleo. Es un producto denso, de baja calidad, con alto contenido de azufre y otras impurezas. Durante décadas fue ampliamente utilizado en centrales termoeléctricas, pero hoy se considera uno de los combustibles más contaminantes, ya que su combustión libera grandes cantidades de dióxido de azufre (SO₂), partículas finas y otros compuestos altamente nocivos para la salud.

En contraste, el gas natural es el combustible fósil más limpio en uso masivo. Compuesto principalmente por metano, su combustión es más eficiente y mucho menos contaminante. Prácticamente elimina las emisiones de azufre y reduce de forma significativa la generación de partículas finas, además de emitir menos dióxido de carbono por unidad de energía producida.

Y sin embargo, en pleno siglo XXI, una de las principales centrales eléctricas que abastecen al centro del país —la termoeléctrica de Tula— continúa utilizando combustóleo de manera intensiva.

Aquí es donde conviene afinar el análisis. Es cierto que los vehículos contribuyen de manera importante a las emisiones totales. Pero el problema más grave para la salud no es el CO₂, sino las partículas finas (PM2.5).

Muchas de estas partículas no se emiten directamente, sino que se forman en la atmósfera. Y uno de los precursores más importantes es el dióxido de azufre.

La quema de combustóleo en Tula genera grandes cantidades de SO₂, que posteriormente se transforma en sulfatos, un componente clave del PM2.5. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, estas emisiones pueden contribuir de manera significativa a los episodios más críticos de contaminación en el Valle de México.

Dicho de forma simple: el tráfico llena el fondo de contaminación, pero Tula puede detonar los picos más dañinos.

La solución, desde el punto de vista técnico, no tiene mayor misterio: dejar de quemar combustóleo y usar gas natural. Esto reduciría prácticamente a cero las emisiones de azufre y tendría un impacto inmediato en la calidad del aire.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se hace?

La respuesta no es técnica. El combustóleo es un subproducto de las refinerías. Mientras exista en grandes volúmenes, alguien tiene que consumirlo. Quemarlo en centrales eléctricas es, en los hechos, una forma de deshacerse de él.

Aquí aparece una paradoja típica de sistemas complejos: lo que es mejor para el conjunto no necesariamente conviene a cada una de sus partes.

Seguimos actuando sobre lo visible. Y postergando lo importante.