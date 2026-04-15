El Comité Técnico de Evaluación inició las entrevistas a decenas de aspirantes a consejeros electorales del INE y en ese marco, la actual presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, rechazó que haya dados cargados a su favor para acceder a uno de los cargos en disputa.

LEE ADEMÁS: Asegura Somos MX que no hay forma de que el INE le niegue el registro como partido

Aseguró que, si bien se pueden abatir costos en los organismos electorales, es necesario valorar la democracia en función de que permite tener paz social y no en función de cuantos pesos se gastan en ella.

Agregó que el Comité tiene los elementos para evaluar la trayectoria y las capacidades de cada uno de los aspirantes a estas tres consejerías y seguramente habrá parámetros, por lo que confió en que habrá un proceso pulcro y transparente.

En esta primera jornada fueron 34 las personas entrevistadas por los integrantes del Comité, entre ellos estuvo el consejero electoral de la Ciudad de México, Bernardo Valle Monroy, quien fue uno de los dos que obtuvieron los mejores promedios en el examen de conocimientos.

En entrevista, defendió su trayectoria y aseguró que tiene una carrera de 25 años y recordó que hace tres años también participó en el proceso de selección y obtuvo también una muy buena calificación.

“He sido director de asociaciones políticas, secretario ejecutivo, secretario general del tribunal, consejero, y eso me ha permitido conocer el proceso electoral de manera integral. Afortunadamente al salir como consejero electoral, tuve la oportunidad de que me invitaran a trabajar, a hacer opiniones políticas y análisis jurídicos enfocado a lo electoral y eso me ha ayudado a mantenerme vigente“, sentenció.

Alejandra Tello, cercana al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a quien se perfila como una de las favoritas para aparecer en las quintetas, defendió su determinación de inscribirse como persona con discapacidad y dijo que hay enfermedades silenciosas como la suya, el lupus, que pueden afectar seriamente a las personas.