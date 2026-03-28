Cómo llegar al Estadio Azteca hoy: rutas gratis para México vs. Portugal en CDMX

El acceso al Estadio Azteca será solo en transporte público con rutas gratuitas habilitadas para el partido México vs Portugal.

El partido entre la Selección Nacional de México y Selección de Portugal no solo marcará un duelo internacional, sino también un reto logístico en la Ciudad de México. Para este evento, el acceso al Estadio Azteca será exclusivamente mediante transporte público, ya que no habrá estacionamiento disponible.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 29 de marzo

Ante la alta demanda, el gobierno capitalino implementó un operativo especial con rutas gratuitas para facilitar el traslado de miles de aficionados hacia la zona de Santa Úrsula.

Rutas gratuitas RTP

Se habilitarán servicios directos hacia el CETRAM Huipulco desde distintos puntos estratégicos como Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco, Circuito Hidalgo y Circuito Izazaga.

Estas unidades saldrán cada 10 a 15 minutos y comenzarán a operar cuatro horas antes del partido.

Trolebús sin costo

También habrá rutas de trolebús gratuitas con destino a Santa Úrsula desde zonas clave como Bellas Artes, Chapultepec, Polanco, Reforma (Ángel de la Independencia) y el Estadio Olímpico.

La frecuencia estimada será de cada 8 minutos, lo que permitirá un flujo constante de asistentes.

El Estadio Banorte se reinaugura y muchas personas se preguntan cómo llegar.



Para este evento la movilidad está garantizada con varias opciones de transporte público y rutas de llegada segura.



Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/t1d37Chmfq — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 26, 2026

Otras alternativas

Otra opción es utilizar el Tren Ligero, que conecta desde Tasqueña hasta la estación Estadio Azteca. Asimismo, se puede combinar con el Metro para llegar a este sistema de transporte.

Horarios clave

Inicio del transporte: 15:00 horas

Apertura del estadio: 15:30 a 16:00 horas

Partido: 19:00 horas

Recomendaciones importantes

Las autoridades informaron que todo el acceso en los alrededores del estadio será peatonal, por lo que habrá cierres viales y restricciones para vehículos particulares, incluidas aplicaciones de transporte.

Se recomienda a los asistentes anticipar su llegada, considerar tiempos de traslado y utilizar exclusivamente las rutas oficiales para evitar contratiempos en este evento de alta convocatoria.