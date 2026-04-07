Cómo saber cuándo el coche de Google Maps recorrerá tu calle con Street View

Los usuarios también pueden contribuir con fotos en 360 grados para actualizar calles y mejorar la experiencia en Google Maps.

La actualización constante de calles y avenidas en plataformas digitales es clave para millones de usuarios, y herramientas como Google Maps lo logran gracias al trabajo de su sistema de imágenes en 360 grados. Detrás de este servicio está el conocido coche de Google Street View, cuya ruta ahora puede consultarse fácilmente.

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Este vehículo especializado recorre distintas ciudades para capturar fotografías reales que permiten a los usuarios explorar ubicaciones con gran detalle. Desde fachadas de negocios hasta cambios urbanos, estas imágenes ayudan a mantener la información actualizada y precisa.

¿Cómo saber cuándo pasará el coche de Street View?

Existen métodos sencillos para conocer cuándo el equipo de Google visitará una zona específica:

Consulta el calendario oficial:

A través del sitio de Street View, los usuarios pueden revisar la sección “qué zonas se cartografiarán este mes” y seleccionar su país, región y ciudad para conocer una fecha estimada .

A través del sitio de Street View, los usuarios pueden revisar la sección “qué zonas se cartografiarán este mes” y seleccionar su país, región y ciudad para conocer una . Revisar periódicamente actualizaciones:

Debido a factores como el clima o logística, las fechas pueden cambiar, por lo que se recomienda monitorear constantemente el calendario.

También puedes actualizar el mapa tú mismo

Además del trabajo de Google, cualquier persona puede contribuir a mejorar la plataforma:

Capturando imágenes con cámaras de 360 grados compatibles

Subiendo el contenido a la plataforma de contribuciones

Activando la geolocalización para ubicar correctamente las imágenes

Si el material es aprobado, las fotos pueden integrarse al sistema y ayudar a otros usuarios a visualizar mejor una zona.

Una herramienta que va más allá de la navegación

El servicio de Google Street View no solo facilita la movilidad, también se ha vuelto popular por mostrar momentos curiosos captados en la vía pública, muchos de los cuales se viralizan en redes sociales.

Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden recorrer virtualmente ciudades, planear rutas y evitar contratiempos, con la confianza de contar con información visual cada vez más actualizada.