La humanidad regresa a la órbita lunar tras 53 años: Artemis II rompe barreras históricas con su tripulación más diversa

La misión Artemis II hizo historia al llevar a la órbita lunar a una mujer, un afroamericano y un canadiense por primera vez desde el Apolo 17 en 1972.

La misión Artemis II de la NASA hizo historia este lunes al trasladar por primera vez a la órbita de la Luna a una mujer, un afroamericano y un canadiense, en lo que supuso el regreso de la humanidad al satélite natural después de más de medio siglo.

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Además del comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, el resto de integrantes de Artemis II son los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Los cuatro, que actualmente se encuentran sobrevolando la Luna a bordo de la cápsula Orión, acumulaban 661 días de experiencia en el espacio y doce caminatas espaciales antes de que despegaran el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, Florida.

La misión se convirtió en la primera expedición en llegar a la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972 y en los astronautas más alejados de la Tierra, al superar los 400,000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 de nuestro planeta en 1970.

Koch, de 47 años, es la astronauta con más experiencia en el espacio de los cuatro tripulantes, gracias a los 328 días consecutivos que pasó en la Estación Espacial Internacional (EEI) entre 2019 y 2020, récord absoluto para una mujer.

Glover, de 49 años, se convirtió en la primera persona de raza negra en alcanzar la órbita lunar y fue elegido en 2023 por la revista TIME como uno de los 100 líderes emergentes por sus habilidades técnicas y su papel histórico.

Jeremy Hansen, nacido en Canadá hace 50 años, era el único primerizo de la misión, puesto que nunca había abandonado la superficie terrestre, a pesar de desempeñarse como astronauta desde 2009.

Además de orbitar la Luna y avanzar en el programa Artemis, que pretende que el ser humano vuelva a la Luna en 2028, los cuatro astronautas tomaron fotografías y realizaron observaciones del satélite para contribuir a las investigaciones de la NASA.

También pasarán por detrás de la Luna, momento en que perderán las comunicaciones con la agencia espacial por unos cuarenta minutos, y poco después podrán observar un eclipse solar no visible desde nuestro planeta, antes de iniciar el regreso a la Tierra, que culminará el 10 de abril con un amerizaje frente a la costa de San Diego, California.