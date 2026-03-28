Concierto gratuito de Andrea Bocelli en CDMX: cuándo será y qué se sabe

El evento de Andrea Bocelli en CDMX será abierto al público y contará con invitados sorpresa en una noche especial.

La Ciudad de México se alista para recibir a una de las voces más reconocidas del mundo. El tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, en lo que promete ser uno de los eventos culturales más importantes del año.

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El espectáculo se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril, como parte de la agenda cultural impulsada por el gobierno capitalino. La jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó que se tratará de una velada especial que busca consolidar a la capital como un referente cultural a nivel internacional.

Aunque aún no se revelan los detalles del repertorio ni los artistas invitados, se anticipa una noche única. Bocelli, reconocido por su versatilidad musical, ha colaborado con figuras como Céline Dion, Karol G, Ed Sheeran y Christian Nodal, lo que abre la posibilidad de sorpresas en el escenario.

Este concierto también coincide con la conmemoración de los 30 años del álbum Romanza, uno de los más exitosos en la carrera del tenor y que incluye temas emblemáticos como Con Te Partirò y Vivo per lei.

La presentación de Bocelli se suma a otros eventos masivos recientes en el Zócalo, como el concierto de Shakira, que reunió a cientos de miles de asistentes, confirmando a la capital mexicana como uno de los principales escenarios culturales del mundo.